Adana Demirspor 5-0 Fatih Karagümrük (Maçın özeti)

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Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Adana Demirspor ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Adana Demirspor 5-0 gibi farklı bir sonuçla kazandı.

Adana Demirspor'un gollerini 35 ve 67. dakikalarda Assombalonga, 58 ve 90. dakikalarda Yunus Akgün ve 83. dakikada Mario Balotelli'den geldi.

Volkan Demirel'in cezası sebebiyle takımın başında olmadığı Fatih Karagümrük'te Yann Karamoh 31. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 37'ye çıkardı. Fatih Karagümrük ise 30 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada Jimmy’ın pasıyla ceza sahası sol tarafında son çizgi üzerinde topla buluşan Balkovec, topu yerden arka direğe gönderdi. Boş pozisyonda olan Emre gelişine sol ayağıyla vurdu ancak top az farkla auta gitti.

28. dakikada Adana Demirspor’da Svensson’un pasıyla topla buluşan Yunus, topu yerden Vargas’a gönderdi. Vargas’ın gelişine sert vuruşunda top auta gitti.

31. dakikada orta sahada Samet, Karamoh’u formasından çekerek durdurdu. Buna sinirlenen Karamoh, Samet’in ayağına sert bir şekilde vurdu. Hakem Suat Arslanboğa, bu müdahalenin ardından kırmızı kart göstererek Karamoh’u oyun dışı bıraktı.

35. dakikada sol taraftan Vargas’ın kullandığı köşe vuruşunda Balkovec’ten seken topa gelişine vuran Assombalonga topu ağlara gönderdi. 1-0

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Adana Demirspor’da savunmanın arkasına sarkarak topu alan Belhanda, sağ ayağıyla vurdu ancak top üstten auta gitti.

58. dakikada Assombalonga’nın ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Yunus, topu düzgün vuruşuyla ağlara gönderdi. 2-0

67. dakikada Adana Demirspor’da ceza yayı sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta Vargas’ın altıpasa yükselttiği topa gelişine vuran Assombalonga, topu ağlarla buluşturdu. 3-0

83. dakikada Adana Demirspor’da Yunus’un ara pasında topla buluşan Balotelli, gelişine düzgün bir vuruş yaptı ve top ağlarla buluştu. 4-0

90. dakikada Adana Demirspor'da savunmanın arkasına sarkan topu alan Yunus Akgün, kaleci Viviano'nun yanında topu ağlara gönderdi. 5-0

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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Abdullah Bora Özkara xx, Bahtiyar Birinci xx

Adana Demirspor: Muric xx, Svensson xxx, Tayyip Talha xxx (Semih dk. 82 ?) Samet xxx, Kaan xxx, Yunus xxx, Gökhan xxx (Bjarnason dk. 75 x) Stambouli xx, Vargas xx (Akintola dk. 75 x), Belhanda xx (Lucas Castro dk. 75 x), Assombalonga xxx (Balotelli dk. 82 xx)

Yedekler: Ferhat, Sinan, Mustafa, Alper, İsmail

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Fatih Karagümrük: Viviano x, Burak xx, Balkovec xx (Alparslan dk. 66 x), Biraschi xx, Salih xx, Biglia xx, Bistrovic xx (Traore dk. 66 x), Karamoh x, Jimmy xx (Arveladze dk. 46 x), Emre xx (Tunay dk. 77 x) Borini xx

Yedekler: Utku, Münir, Adnan, Zukanovic, Caner, Baniya

Yardımcı Antrenör: Gökhan Kağıtçıoğlu

Goller: Assombalonga (dk. 35 ve 67), Yunus (dk. 58 ve 90), Balotelli (dk. 83) (Adana Demirspor)

Kırmızı Kart: Karamoh (dk. 31) (Fatih Karagümrük)