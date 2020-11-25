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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.11.2020 - 21:20 | Son Güncelleme:

Adana Demirspor 4-1 Afjet Afyonspor

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Adana Demirspor 4-1 Afjet Afyonspor
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Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Adana Demirspor, Afjet Afyonspor'u 4-1 yenerek 5. tura yükseldi.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Alpaslan Şen, Kerem Yükünç, Yakup Bulut

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Okan Alkan, Mehmet Uslu, Tarık Çamdal (Dk. 46 Gökhan İnler) , Semih Güler, Anıl Karaer, Hamza Ok, Volkan Şen (Dk. 46 Emircan Altıntaş), Sedat Şahintürk (Dk. 60 Dibba), Erkan Zengin (Dk. 46 Kosecki), Samed Ali Kaya (Dk. 46 Yunus Akgün)

Afjet Afyonspor: Mehmet Doğan, Veli Kızılkaya, Emre Tosun, Anıl Yaşar, Nazmi Candoğan, Ferhan Evren, Emre Kasal, Mehmet Özdıraz (Dk. 86 Yavuz Selim Tek), Onur Toprak (Dk. 67 Veysel Karani Ünal), Görkem Güven (Dk. 81 Mert Polat Keklik), Bora Taşdemir (Dk. 67 Cihan Özkara)

Goller: Dk. 15 Erkan Zengin, Dk. 40 Sedat Şahintürk, Dk. 59 Mehmet Uslu, Dk 76 Emircan Altıntaş (Adana Demirspor), Dk. 45 Bora Taşdemir (Afjet Afyonspor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Emre Kasal, Dk. 58 Anıl Yaşar, Dk. 88 Mehmet Doğan, Dk. 89 Nazmi Candoğan (Afjet Afyonspor)

Kırmızı kart: Dk. 63 Veli Kızılkaya (Afjet Afyonspor)

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