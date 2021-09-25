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Adana Demirspor 4-0 Gaziantep FK (Maçın özeti ve golleri)

#Adana Demirspor#Gaziantep FK#Süper Lig
Adana Demirspor 4-0 Gaziantep FK (Maçın özeti ve golleri)

Adana Demirspor, Süper Lig'in 7. haftasında bugün Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup etti.

Adana Demirspor - Gaziantep FK maçından öne çıkan fotoğraflarAdana Demirspor - Gaziantep FK maçından öne çıkan fotoğraflar
Adana Demirspor - Gaziantep FK maçından öne çıkan fotoğraflar

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Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi Adana ekibi 4-0'lık skorla kazanarak sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Yunus Akgün, 65. dakikada Caulker kendi kalesine, 78. dakikada Balotelli ve 85. dakikada Assombalonga penaltıdan kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor'un puanı 9'a yükseldi. Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

3. dakikada sol kanattan Vargas'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde topa kafayı vuran Yunus Akgün meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

6. dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğuz Ceylan'ın, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

11. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Vargas'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

23. dakikada Sagal'ın ortasında altıpas içerisinde topa vuran Figueiredo, meşin yuvarlığı müsait pozisyonda dışarı attı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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57. dakikada ani gelişen ev sahibi atağında Yunus Akgün, topu ceza sahasındaki Balotelli'ye çıkardı. Bu futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

64. dakikada Adana Demirspor durumu 2-0 yaptı. Sağ kanattan ceza alanına giren Assombalonga topu çizgiden altıpas içerisine çıkardı. Meşin yuvarlak Caulker'e çarparak ağlarla buluştu: 2-0.

77. dakikada sağ kanatta topla buluşan Assombalonga ceza yayındaki Sinan'ı gördü. Sinan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Balotelli, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.

83. dakikada Adana Demirspor farkı 4'e çıkardı. Ceza sahasında Assombalonga yerde kalınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Assombalonga, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.

Adana Demirspor, müsabakadan 4-0 galip ayrıldı.

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#Adana Demirspor#Gaziantep FK#Süper Lig