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Futbol
Haber Giriş: 21.12.2020 - 20:18 | Son Güncelleme:

Adana Demirspor: 3 - Tuzlaspor: 1

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Adana Demirspor: 3 - Tuzlaspor: 1
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TFF 1. Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor, sahasında Tuzlaspor'u 3-1 yendi.

Futbol: TFF 1. Lig - Adana Demirspor: 3 - Tuzlaspor: 1
Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Ramazan Keleş, Serdar Diyadin, Murat Şener
Adana Demirspor: Zubas, Tayyip Talha Sanuç, Chedjou, Okan Alkan, Rassoul, Gökhan İnler, Traore (Dk. 70 Sinan Kurt), Hasan Kılıç, Yunus Akgün (Dk. 80 Sedat Şahintürk), Mehmet Akyüz, Pa Dibba (Dk. 39 Emircan Altıntaş)
Tuzlaspor: Angeler, Erdem Özgenç, İsmail Konuk, Tarık Tekdal, Yasin Güreler (Dk. 46 Cajic), Aosman (Dk. 59 Vedat Bora), Gökcan Kaya, Ahmet Yazar (Dk. 85 Özgür Can Özcan), Arif Morkaya, Pucko (Dk. 30 Onat Kutay Kurt), Thuram
Goller: Dk. 12 Chedjou, Dk. 18 Traore, Dk. 45 Yunus Akgün (Adana Demirspor), Dk. 86 Thuram (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Tarık Tekdal, Dk. 47 Onat Kutay Kurt, Dk. 71 Arif Morkaya, Dk. 71 Angeler, Dk. 71 İsmail Konuk, Dk. 90 4 Özgür Can Özcan (Tuzlaspor), Dk. 37 Rassoul (Adana Demirspor)

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