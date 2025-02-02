Adana Demirspor 3-5 Kasımpaşa (Süper Lig maçı özeti)

Haberin Devamı

Hafta içinde teknik direktörlük koltuğunu Burak Yılmaz'a emanet eden Kasımpaşa, Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'a konuk oldu.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Kasımpaşa 5-3 kazandı.

Kasımpaşa'ya 3 puanı getiren golleri 16. ve 82. dakikalarda Mamadou Fall, 73. dakikada penaltıdan Haris Hajradinovic, 75. dakikada Aytaç Kara ve 79. dakikada Can Keleş'ten geldi.

Ev sahibi ekin gollerini 13. dakikada Tolga Kalender, 57. dakikada Nabil Alioui ve 89. dakikada Abat Aimbetov kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Kasımpaşa 28 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 8. sıraya yerleşti, üst üste 5. yenilgisini alan Adana Demirspor ise 5 puanla son sırada kaldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'la karşılaşacak, Adana Demirspor ise lider Galatasaray'ın konuğu olacak.

Haberin Devamı

İLK YARIDAN DAKİKALAR

6. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde savunmanın sektirdiği topu önünde bulan Alioui'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

13. dakikada ev sahibi ekibin sol kanattan paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Alioui topu ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktası civarında topa yükselen Tolga Kalender'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu : 1-0

16. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topu savunma uzaklaştırdı. Sağ kanattaki Hajradinovic'in arka direğe ortasında Winck topu içeri çevirdi, Fall'ın altıpasta yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1

39. dakikada Semih Güler'in savunma arkasına attığı uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Ali Yavuz Kol'un ceza sahasında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleciden döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

57. dakikada Alioui sol kanattan korner atışını Ali Yavuz Kol ile paslaşarak kullandı. Ali Yavuz'un pasında ceza sahasına hareketlenen Alioui'nin düzgün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

Haberin Devamı

69. dakikada sağ kanattan Winck'in yaptığı ortada ceza sahasında topu indiren Aytaç Kara'nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

71. dakikada ceza sahasında topla buluşan Fall, kaleci Deniz Eren Dönmezer'in müdahalesiyle yerde kalınca maçın hakemi Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. 73. dakikada penaltıyı kullanan Hajradinovic, topla kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımına beraberliği getirdi: 2-2

75. dakikada Hajradinovic'in sol kanattan yaptığı ortada Aytaç Kara ceza sahasında tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-3

79. dakikada Aytaç Kara'nın savunma arkasına pasında topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kalan Can Keleş'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-4

Haberin Devamı

81. dakikada Winck'in pasında sağ kanatta topla buluşan Can Keleş topu yerden ceza sahasına çevirdi. Topla buluşan Fall'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-5

88. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Aimbetov'un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-5

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 5-3 üstünlüğüyle sona erdi.