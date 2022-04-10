Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Adana Demirspor 3 - 1 Altay (Maç özeti)

#Adana#Altay#Adana Altay Maçı
Adana Demirspor 3 - 1 Altay (Maç özeti)

Adana Demirspor ile Altay, Süper Lig'in 32. haftasında karşılaştı. Rakibini 3-1 yenen Adana Demirspor, Avrupa kupaları yolunda kritik bir 3 puan elde etti.

Adana Demirspor - Altay maçından fotoğraflarAdana Demirspor - Altay maçından fotoğraflar
Adana Demirspor - Altay maçından fotoğraflar

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor, Altay'ı konuk etti.

Rakibini 2-1 yenen ev sahibi ekip, Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürdü.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri; 34. dakikada Belhanda, 36. dakikada Samet Akaydın ve 88. dakikada penaltıdan Mario Balotelli kaydetti. Altay'ın tek sayısı, 82. dakikada Naderi'den geldi.

Bu sonuçla Adana Demirspor, yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve puanını 52 yaptı. Altay ise 29 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Stambouli, kaleyi karşıdan gördüğü açıdan şutunu çekti. Kande kayarak topa müdahale etti.
13. dakikada topla buluşan Rodriguez, ceza sahası dışından gelişine vurdu, top kaleci Muric’te kaldı.
14. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Yunus'un ceza sahası dışından vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.
21. dakikada sol köşeden Belhanda’nın köşe atışında ceza sahası içinde Tayyip'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
33. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Svensson, Belhanda’ya pasını aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına sokularak vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
36. dakikada sağ kanattan Yunus’un kullandığı serbest vuruşta, Altay savunmasının ters kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu Samet filelere gönderdi. 2-0
42. dakikada atak gelişten Bamba, sağ kanattan ceza sahası içerisine sokuldu. Bamba’nın pasında savunmada Samet’in ters vuruşunda kaleci Muric topu son anda kurtardı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Altay#Adana Altay Maçı

BAKMADAN GEÇME!

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga
Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar

BAKMADAN GEÇME!

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga
Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar