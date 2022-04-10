Adana Demirspor 3 - 1 Altay (Maç özeti)

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Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor, Altay'ı konuk etti.

Rakibini 2-1 yenen ev sahibi ekip, Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürdü.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri; 34. dakikada Belhanda, 36. dakikada Samet Akaydın ve 88. dakikada penaltıdan Mario Balotelli kaydetti. Altay'ın tek sayısı, 82. dakikada Naderi'den geldi.

Bu sonuçla Adana Demirspor, yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve puanını 52 yaptı. Altay ise 29 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Stambouli, kaleyi karşıdan gördüğü açıdan şutunu çekti. Kande kayarak topa müdahale etti.

13. dakikada topla buluşan Rodriguez, ceza sahası dışından gelişine vurdu, top kaleci Muric’te kaldı.

14. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Yunus'un ceza sahası dışından vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

21. dakikada sol köşeden Belhanda’nın köşe atışında ceza sahası içinde Tayyip'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

33. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Svensson, Belhanda’ya pasını aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına sokularak vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

36. dakikada sağ kanattan Yunus’un kullandığı serbest vuruşta, Altay savunmasının ters kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu Samet filelere gönderdi. 2-0

42. dakikada atak gelişten Bamba, sağ kanattan ceza sahası içerisine sokuldu. Bamba’nın pasında savunmada Samet’in ters vuruşunda kaleci Muric topu son anda kurtardı.