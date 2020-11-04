MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAdana Demirspor 3-1 Alanya Kestelspor
GeriFutbol Adana Demirspor 3-1 Alanya Kestelspor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 18:09 | Son Güncelleme:

Adana Demirspor 3-1 Alanya Kestelspor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adana Demirspor 3-1 Alanya Kestelspor
Abone Olgoogle-news

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda, TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, 3. Lig takımı Alanya Kestelspor'u 3-1 yenerek, 4. tura yükseldi.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Veli Karakaya, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Melih Kurtulmuş

Adana Demirspor: Emre Selen (Dk. 73 Vedat Karakuş), Semih Güler, Anıl Karaer, Okan Alkan, Mehmet Berkant Yayla, Traore (Dk. 35 Kosecki), Alaattin Hamza Ok, Sedat Şahintürk (Dk. 58 İzzet Çelik), Emircan Altıntaş, Yunus Akgün (Dk. 58 Samed Ali Kaya), Lanzafame (Dk. 73 Emrecan Uzun)

Alanya Kestelspor: İsmail Ünsal, Murat Sevimler, Sabutay Alper Bayülken, Berkan Arı, Mert Korkmaz, Hasan Kürşat Kara (Dk. 66 Yunus Emre Yıldız), Buluthan Bulut (Dk. 88 Ufuk Özcan), Ali Berke Timurcinoğlu (Dk. 73 Okan Şahingöz), Güner Okay (Dk. 66 Ali Eren Daşdemir), Talha Yünkuş, Efe Görgülü

Goller: Dk. 19 Alaattin Hamza Ok, Dk. 41 Anıl Karaer, Dk. 49 Okan Alkan (Adana Demirspor), Dk. 81 Efe Görgülü (Alanya Kestelspor)

Sarı kartlar: Dk. 66 Hasan Kürşat Kara, Dk. 82 Murat Sevimler (Alanya Kestelspor), Emrecan Uzun, Dk. 90 Mehmet Berkant Yaylan (Adana Demirspor)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle