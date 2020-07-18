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Haber Giriş: 18.07.2020 - 13:16,Son Güncelleme:

Adana Demirspor 3-0 İstanbulspor | Maçın golleri ve özeti

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Adana Demirspor 3-0 İstanbulspor | Maçın golleri ve özeti
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TFF 1. Lig'in son hafta mücadelesinde Adana Demirspor, İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti ancak Erzurumspor'un galip olmasıyla doğrudan Süper Lig'e çıkamadı. Adana ekibi, Süper Lig için play-off maçları oynayacak.

TFF 1. Ligi'nin son hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile İstanbulspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Adana Demirspor, İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek ligi galibiyetle noktaladı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 32 ve 68. dakikalarda Erkan Zengin, 44. dakikada Mitrovic kaydetti.

Erzurumspor'un da kazanmasıyla Süper Lig'e doğrudan çıkma fırsatını kullanamayan Adana Demirspor, play-off eşleşmesinde Bursaspor ile karşılaşacak. 

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Savranlar, Deniz Caner Özaral

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Tarık Çamdal, Rassoul, Mehmet Uslu (Dk. 71 Berk Yıldız), Mitrovic (Dk 46. Adil Demirbağ), Kosecki, Sinan Kurt (Dk. 77 Aosman), Tevfik Altındağ, Erkan Zengin (Dk. 71 Vedat Bora), Traore, Pa Dibba (Dk. 77 Mehmet Akyüz)

İstanbulspor: Yusuf Aklan, Alperen Çaylak, Rıdvan Şimşek (Dk. 76 Zafer Şensoy), Ali Aytemur, Wellington, Melih Kabasakal (Dk. 71 Mehmet Yeşil), Kağan Miray Bağış (Dk. 62 Issah), Onur Ergün, Berkay Görmez, Yusuf Ali Özer (Dk. 46 Berk Ali Nizam), Emir Gökçe (Dk. 76 Diouf)

Goller: Dk. 32 ve Dk. 71 (Penaltıdan) Erkan Zengin, Dk. 45 1 Mitrovic (Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Dk. 71 Alperen Çaylak (İstanbulspor)

Sarı kart: Dk. Berk Yıldız (Adana Demirspor)

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