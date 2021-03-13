MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAdana Demirspor: 2 - İstanbulspor: 0
GeriFutbol Adana Demirspor: 2 - İstanbulspor: 0
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 13.03.2021 - 21:42 | Son Güncelleme:

Adana Demirspor: 2 - İstanbulspor: 0

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adana Demirspor: 2 - İstanbulspor: 0

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor, sahasında İstanbulspor'u 2-0 yendi.

Futbol: TFF 1. Lig - Adana Demirspor: 2 - İstanbulspor: 0
Stat: Yeni Adana Stadı

Hakemler: Erkan Özdamar, Anıl Usta, Hakan Karabalcık
Adana Demirspor: Zubas, Kaan Kanak (Dk. 70 Süleyman Koç), Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Okan Alkan, Sedat Şahintürk (Dk. 84 Emircan Altıntaş), Gökhan İnler, Hasan Kılıç, Ezeh (Dk. 46 Yunus Akgün), Sinan Kurt (Dk. 84 Traore), Pa Dibba (Dk. 60 Mehmet Akyüz)
İstanbulspor: Ljubic, Wellington, Melih Kabasakal, Etoga, Ali Yaşar (Dk. 89 Ali Dere), Uygar Mert Zeybek (Dk. 46 Ethemi), Onur Ergün, Rroca, Levent Ayçiçek, Mirkan Aydın (Dk. 57 Eslem Öztürk), İbrahim Yılmaz (Dk. 89 Koray Kılınç)
Goller: Dk. 7 Pa Dibba, Dk. 52 Gökhan İnler (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Kaan Kanak, Dk. 44 Ezeh, Dk. 90 3 Süleyman Koç (Adana Demirspor), Dk. 73 Wellington, Dk. 88 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi