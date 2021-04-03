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Futbol
Haber Giriş: 03.04.2021 - 21:57 | Son Güncelleme:

Adana Demirspor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 0

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Adana Demirspor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 0

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 yendi.

Futbol: TFF 1. Lig - Adana Demirspor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 0
Stat: Yeni Adana

Hakemler: Murat Erdoğan, Uygar Bebek, Oğuz Terzi
Adana Demirspor: Zubas, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Okan Alkan, Kaan Kanak, Sinan Kurt (Dk. 90 1 Volkan Şen), Gökhan İnler, Hasan Kılıç, Emircan Altıntaş (Dk. 67 Yunus Akgün), Sedat Şahintürk (Dk. 78 Ezeh), Dibba
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Mehmet Tayfun Dingil, Mert Kula, Ogün Bayrak (Dk. 46 Abdulkadir Korkut), Soner Gönül, Uğur Utlu (Dk. 67 Issah), Cem Ekinci (Dk. 83 Hamidovic), İrfan Akgün (Dk. 46 Burak Aydın), Süleyman Olgun, Barış Alper Yılmaz (Dk. 66 Dialiba), Eze
Goller: Dk. 26 Dibba, Dk. 90 3 Volkan Şen (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Ogün Bayrak (Ankara Keçiörengücü), Dk. 22 Sedat Şahintürk (Adana Demirspor)

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