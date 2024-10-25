Adana Demirspor 2-4 Sivasspor (Süper Lig maçı özeti)

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Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor ile Sivasspor kozlarını paylaştı.

Sivasspor, 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 4-2'lik skorla kazandı.

Adana Demirspor, 13. dakikada Yusuf Barasi ve 16. dakikada Semih Güler ile bulduğu gollerle 2-0 öne geçti.

Fode Koita, 38. dakikada farkı 1'e indirdi ve devreye 2-1'lik skorla girildi.

SİVASSPOR GERİ DÖNDÜ

Sivasspor, 61. dakikada Garry Rodrigues'in golüyle skoru eşitlerken 66. dakikada Rey Manaj sahneye çıktı. Karşılaşmada son sözü ise 89. dakikada Radakovic söyledi.

Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor 1 puanla son sırada kalırken Sivasspor'un puanı 14'e yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada ceza yayı üzerinden İzzet Çelik'in şutunda kaleci Nikolic topu çeldi.

2. dakikada Menig sol kanattan ceza sahasına ortasında Manaj'ın şutunda kaleci Vedat Karakuş gole izin vermedi.

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13. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Manev kafayla dokunup topu içeri gönderdi. Yusuf Barasi’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

16. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Abdulsamet Burak pasını Semih Güler aktardı. Bu oyuncunun filelere gitti. 2-0

38. dakikada Moutoussammy ceza sahasına ortasında Koita kafayla topu ağlara gönderdi. 2-1

55. dakikada Maestro'nun uzak mesafeden sert şutunda yerden de seken topu kaleci Nikolic iki hamlede kontrol etti.

61. dakikada Koita'nın sağ kanattan ceza sahasına yerden ortasında penaltı noktasına yakın yerden Rodrigues vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2

66. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan yerden pasında penaltı noktası üzerinden Manaj topu ağlara gönderdi. 2-3

74. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Yusuf Barası'nın şutunda top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

89. dakikada sağdan Rodrigues'in kullandığı köşe vuruşunda Radakovic kafayla kafayla topu filelere yolladı. 2-4

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Vedat, Abdulsamet, Manev, Semih, Arda Kurtulan, Maestro, Tayfun, İzzet, Ali Yavuz, Salih, Yusuf Barasi.

Net Global Sivasspor: Nikolic, Uğur, Kamara, Radakovic, Murat, Charisis, Moutousammy, Turgunbayev, Queensy, Koita, Manaj.

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