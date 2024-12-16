Adana Demirspor 2-1 Beşiktaş (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Adana Demirspor 2-1 kazandı.

Adana Demirspor'un gollerini 31. dakikada Yusuf Barasi ve 39. dakikada Abat Aimbetov atarken Beşiktaş'ın sayısını 72'de Al Musrati kaydetti.

Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç 76. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Skor 0-0 iken Mert Günok, Adana Demirspor öndeyken genç kaleci Deniz Dönmezer'in kritik kurtarışları oldu.

BU SEZON İLK GALİBİYET

Transfer yasağı olan, puan silme cezası alan ve bu maça kadar ligde yalnızca 2 beraberik alabilen Adana Demirspor, ligde ilk galibiyetini Beşiktaş'a karşı aldı ve puanını 2'ye yükseltti. Fenerbahçe derbisini kazanıp moral bulan Beşiktaş ise bu kayıpla 25 puanda kaldı.

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ADANA DEMİRSPOR 2-1 BEŞİKTAŞ

GOL: 31' Barasi, 39' Aimbetov, 72' Al Musrati

KIRMIZI KART: 76' Tayyip Talha

İlk yarı sonucu: 2-0

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Deniz: Semih, Tolga, Arda, Burak, İzzet, Maestro, Yusuf Sarı, Barasi, Ali Yavuz, Aimbetov

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Salih, Oxlade-Chamberlain, Can Keleş, Rafa Silva, Semih

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Al Musrati'nin ceza sahası içine doğru pasında topla buluşan Rafa Silva'nın vuruşunda, top kaleci Deniz Dönmezer'den oyun alanına geri döndü.

11. dakikada ceza sahası önündeki Yusuf Barasi'den aldığı topuk pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Aimbetov'un vuruşunda, kaleci Mert topu uzaklaştırdı.

13. dakikada Yusuf Sarı'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Mert Günok'un müdahalesiyle geri dönen topa Arda Kurtulan'ın vuruşunda, Mert bir kez daha meşin yuvarlağı çeldi.

31. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Yusuf Sarı'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Tolga Kalender'in kafayla müdahalesi sonrası Yusuf Barasi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

34. dakikada Can Keleş'in sağ kanatta ceza sahası dışından yerden sert şutunda, kaleci Deniz Dönmezer yatarak topa hakim oldu.

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39. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın yerden pasında kale sahası içinde Aimbetov'un vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

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58. dakikada ceza sahasına gönderilen topa kafayla müdahale eden Zaynutdinov'un ardından yükselen Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda, top, kaleci Deniz Dönmezer'de kaldı.

71. dakikada Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında Semih Kılıçsoy'un ön direkte vuruşunda, kaleci Deniz topu kornere çeldi.

72. dakikada Beşiktaş farkı bire indirdi. Sol kanattan Muçi'nin kullandığı köşe atışı sonrası savunma topu uzaklaştırmak isterken Yusuf Barasi'nin ceza sahası içinde müdahale ettiği topu Al Musrati kafayla filelere gönderdi: 2-1

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87. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında yükselen Al Musrati'nin kafa vuruşunda, kaleci Deniz son anda uzanarak direğin dibinden topu kornere çeldi.

90+8. dakikada Joao Mario'nun kullandığı köşe atışında Semih Kılıçsoy'un kafayla arkaya aşırttığı topta kaleciyle karşı karşıya kalan Al Musrati'nin vuruşunda, top kaleci Deniz Dönmezer'den oyun alanına geri döndü.