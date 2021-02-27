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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.02.2021 - 21:55 | Son Güncelleme:

Adana Demirspor 2-0 Royal Hastanesi Bandırmaspor

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Adana Demirspor 2-0 Royal Hastanesi Bandırmaspor
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TFF 1. Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-0 yendi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Çağdaş Altay, Ata Yıldırım, Selahattin Altay

Adana Demirspor: Zubas, Okan Alkan, Rassoul, Samet Akaydın (Dk. 46 Semih Güler), Kaan Kanak, Sinan Kurt (Dk. 70 Traore), Gökhan İnler (Dk. 46 Sedat Şahintürk), Hasan Kılıç, Yunus Akgün (Dk. 85 Aissati), Pa Dibba, Rangel (Dk. 46 Mehmet Akyüz)

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Zülküf Özer, Abdurrahim Dursun, Gökay Güney, Onur Akbay, Orhan Ovacıklı, Erkan Taşkıran (Dk. 60 Del Valle), Doğan Can Davas, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 60 Berat Satılmış), Selçuk Alibaz (Dk. 35 Feyyaz Belen), Taha Yalçıner (Dk. 77 Emir Halilovic), Pote (Dk. 77 Torje)

Goller: Dk. 51 Sinan Kurt, Dk. 63 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Dk. 28 Abdurrahim Dursun (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Zülküf Özer, Dk. 90 2 Orhan Ovacıklı (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 38 Samet Akaydın (Adana Demirspor)

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