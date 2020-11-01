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Haber Giriş: 01.11.2020 - 21:37 | Son Güncelleme:

 Adana Demirspor: 1 - Yılport Samsunspor: 1

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 Adana Demirspor: 1 - Yılport Samsunspor: 1
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TFF 1. Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Yılport Samsunspor, 1-1 berabere kaldı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Candaş Elbil
Adana Demirspor: Zubas, Tayyib Talha Sanuç, Rassoul, Mehmet Uslu, Tarık Çamdal, Traore (Dk. 53 Kerim Avcı), Hasan Kılıç (Dk. 85 Lanzafame), Erkan Zengin (Dk. 63 Sedat Şahintürk), Gökhan İnler, Mehmet Akyüz (Dk. 63 Pa Dibba), Volkan Şen
Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen, Caner Arıcı (Dk. 84 Erhan Kartal), Kerem Can Akyüz, Veli Çetin, Savicevic (Dk. 84 Ercan Yazıcı), Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 84 Gökhan Alsan), İlyas Yavuz (Dk. 57 Oğuz Gürbulak), Guido Koçer, Burak Çalık (Dk. 72 Gyasi), Nadir Çiftçi
Goller: Dk. 50 Guido Koçer (Yılport Samsunspor), Dk. 86 Lanzafame (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Nadir Çiftçi, Dk. 44 İlyas Yavuz, Dk. 69 Erkam Reşmen, Dk. 76 Savicevic, Dk. 90 2 Nurullah Aslan (Yılport Samsunspor)

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