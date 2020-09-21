Adana Demirspor: 1 - B. Boluspor: 1

Maçtan dakikalar

19. dakikada sol kanatta topu alan Mehmet Akyüz ceza sahası dışından sert bir şut çekti ancak meşin yuvarlak kaleci Mosquera'da kaldı.

42. dakikada ceza sahası içerisinde Sinan'ın verdiği pasla buluşan Sedat, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

45+3. dakikada Bekir’i Okan’ı düşürmesi sonucu hakem Emre Malok penaltı noktasını gösterdi.

45+4. dakikada Boluspor'da penaltı için topun başına geçen Mertan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

66. dakikada sol kanattan atağa kalkan Adana Demirspor'da Dibba, yaptığı çalımlarla çizgiye indi. Dibba'nın ortasında Samet'in vuruşu kaleci Mosquera'da kaldı.

75. dakikada orta sahada kazandığı topla atağa çıkan Adana Demirspor’da Dibba, rakip savunmanın arkasına sarkan Kosecki’ye ara pası gönderdi. Çalımlarla kaleye sokulan Kosecki’nin şutunda kaleci Mosquera topu kontrol etti.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Emre Malok xx, Orkun Aktaş xx, Erkan Akbulut xx

Adana Demirspor: Zubas xx, Tayip xx, Rassoul xx, Tarık xx, Okan xx, Hasan xx, Traore xx (Samed dk. 60 x), Sinan xx (Süleyman dk. 89 ?), Sedat xxx (Kosecki dk. 46 x), Mehmet xx (Aosman dk. 68 x), Dibba xx

Yedekler: Vedat, Semih, Anıl

Teknik Direktör: Ümit Özat

Boluspor: Mosquera xx, Fethi xx, Ali xx, Oğuzhan xx, Muhammed Bayır xx, Tugay xx (Burak Bekaroğlu dk. 80 ?), Bekir xx, Gökhan xx (Araz dk. 70 x), Marlinho xx (Burak dk. 46 x), Mihajlovic xx (Melih dk. 57 x), Mertan xx (Hamza dk. 69 x)

Yedekler: Ömer, Poepon, Muhammet, Muhammed, Fatih

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Goller: Sedat (dk. 42) (Adana Demirspor), Mertan (dk. 45+4 pen.) (B. Boluspor)

Sarı kart: Kosecki (Adana Demirspor)

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