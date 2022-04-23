Adana Demirspor 1-3 Trabzonspor (Maçın özeti)

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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Adana'da oynanan mücadeleyi Trabzonspor 3-1'lik skorla kazandı.

Henüz 2. dakikada penaltı kazanan bordo-mavililerde Abdülkadir Ömür, Muric'e takılırken atış tekrarlandı.

Topun başına geçen Bruno Peres toğu ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi. Cornelius 12. dakikada sahne aldı ve skoru 2-0'a getirdi.

Karşılaşmanın 61. dakikasında Djaniny farkı 3'e çıkarırken son sözü 75. dakikada Vargas söyledi.

PENALTI KAÇTI

Adana Demirspor'da Loic Remy, 90+3. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

ŞAMPİYONLUK İÇİN 1 PUAN

Bu sonuçla birlikte 76 puana ulaşan Trabzonspor, kalan 4 haftada 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

İşte kalan maçlar;

Antalyaspor

Hatayspor(d)

Altay

Başakşehir(d)

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MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Trabzonspor atağında sağdan gelen ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Visca, Rassoul ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu bu pozisyonda penaltı kararı verdi.

4. dakikada Trabzonspor’un kazandığı penaltı atışını Abdülkadir kullandı. Bu futbolcunun vuruşunu kaleci Muric sağ köşeden çıkardı.

6. dakikada hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR ekranına bakarak Muric’in kural hatası yaptığı gerekçesiyle penaltı atışının tekrarlanmasına karar verdi.

7. dakikada tekrarlanan penaltıyı kullanan Peres, düzgün bir vuruşla topu sol köşeden ağlara yolladı. 1-0

12. dakikada Trabzonspor atağında solda topla buluşan Visca, derine inerek ceza sahasına ortaladı. Rakip savunmanın arasında iyi yükselen Cornelius, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

24. dakikada Adana Demirspor atağında kaleye uzak bölgede topla buluşan Simon Deli, şık bir pasla ceza sahasındaki Yunus’u gördü. Havadan gelen topu göğsüyle indirip şut atan Yunus, kaleci Uğurcan’ı geçemedi.

36. dakikada Samet’in orta sahanın sol tarafından ceza sahasına gönderdiği yüksek topu Vargas, şık bir topuk hareketiyle ceza sahasındaki Yunus’un önüne indirdi. Yunus’un gelişine sert şutunu kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi.

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39. dakikada Adana Demirspor atağında sağ köşeden topu taşıyan Akintola, ceza sahası içindeki Svensson’a pas attı. Bu futbolcunun bekletmeden pasında topla buluşan Bjarnason’un şutu direkten döndü.

61. dakikada Trabzonspor’un kontra atağında Bakasetas’ın orta sahadan çıkardığı topu alan Djaniny, Cornelius ile verkaç yaptı. Ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan ve ilk vuruşu Muric’ten dönen Djaniny, ikinci şutunda topu ağlara gönderdi. 3-0

75. dakikada Adana Demirspor ‘un rakip ceza sahasının dışında kazandığı serbest vuruşu kullanan Vargas, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 3-1

84. dakikada Adana Demirspor’da Remy, Svensson’un penaltı noktasına çevirdiği topa bekletmeden vurdu ancak meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.

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90. dakikada Adana Demirspor’da ceza sahası dışında Vargas topla buluştu. Vargas, bekletmeden düzgün bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlağı Uğurcan kornere çeldi.

90+2. dakikada Adana Demirspor’dan Samet, Ahmetcan’ın müdahalesi sonucu ceza sahası içerisinde yerde kaldı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

90+3. dakikada penaltı için topun başına geçen Remy, meşin yuvarlağı auta gönderdi.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Deli, Samet, Rassoul, Gökhan, Bjarnason, Akintola, Vargas, Yunus, Assombalonga.

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Siopis, Dorukhan, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Kouassi, Cornelius.