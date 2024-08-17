Adana Demirspor 1-2 Çaykur Rizespor (Maç Sonucu)

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Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Olguncan, Suat Güz

Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmez, Manev (Abdulsamet Burak dk. 76), Semih Güler, Gravillon, Jose Rodriguez (Abat Aymbetov dk. 67), Mohammadi, Maestro, Michut (Ali Yavuz Kol,, dk. 82) Tayfun Aydoğan (Nabil Alioui dk. 46), Yusuf Sarı (Bünyamin Balat dk. 76), Yusuf Barasi

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Papanikolaou, Varesanovic (Amir Hadziahmetovic dk. 64), Olawoyin (Anıl Yaşar dk. 90+1), Akintola (Martin Minchev dk. 90+1), Zeqiri (Emrecan Bulut dk. 76), Ali Sowe

Goller: Husniddin Alikulov (dk. 41), Ali Sowe (dk.74) (Çaykur Rizespor), Yusuf Barasi (dk.90+8 pen.) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Yusuf Sarı, Semih Güler (Adana Demirspor)

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Maçtan dakikalar

4. dakikada Çaykur Rizespor’da ceza sahasında Ali Sowe'den aldığı pasla topu önünde bulan Varesanovic'in vuruşunda kaleci Deniz Eren Dönmez topu konrene çeldi.

14.dakikada Çaykur Rizespor’da savunma arkasına sarkan Ali Sowe, ceza sahasına girdikten sonra sağ ayağı ile düzgün bir vuruş yaptı ancak kaleci Deniz Eren Dönmez topu kurtarmayı başardı.

22. dakikada sol kanatta ceza sahası içinde Zeqiri'nin diğer kanada aktardığı topla buluşan Muhammet Taha Şahin'in vuruşunda kaleci Deniz Eren Dönmez topu kornere çeldi.

28. dakikada Adana Demirspor’da ceza sahası içinde yapılan ortada Yusuf Barasi'nin vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

41. dakikada Hojer'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direk civarında yükselen Alikulov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

53. dakikada Adana Demirspor’da ceza sahası ön çizgisi üzerinde Michut'un vuruşunda Gökhan Akkan topu kontrol etti.

59. dakikada Çaykur Rizespor’da Zeqiri'nin ceza sahası içinde sol kanattan ortasında kale sahası içinde Akintola'nın vuruşunda savunma topu kornere çeldi.

63. dakikada Adana Demirspor’da Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etti.

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74. dakikada Çaykur Rizespor’da sağ kanattan Muhammet Taha Şahin'in ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Ali Sowe'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

83. dakikada Adana Demirspor’da Gravillon'un sağ kanattan ceza sahası çizgisi üzerinden şutunda top az farkla uzak direğin yanından dışarı çıktı.

90+6. dakikada Adana Demirspor'da Bünyamin ceza sahası içerisinde Hadziahmetovic'in müdahalesi sonucu yerde kaldı ve hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.

90+8.dakikada Yusuf Barasi penaltı vuruşuyla meşin yuvarlığı ağlara gönderdi. 1-2