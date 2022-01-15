Adana Demirspor 1-1 Yukatel Kayserispor (Maç özeti ve golleri)

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Spor Toto Süper Lig 21. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi takımı öne geçiren golü 26. dakikada Younes Belhanda'nın asistinde Britt Curtis Assombalonga kaydetti. Yukatel Kayserispor'a beraberliği getiren sayı ise 87. dakikada oyuna sonradan giren Carlos Mane'den geldi.

Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 34'e yükseltti ve 4. basamaktaki yerini korudu. Yukatel Kayserispor ise puanını 28 yaparak 11. sıraya yerleşti.

Süper Lig'de önümüzdeki Adana Demirspor, İttifak Holding Konyaspor deplasmanına konuk olurken Yukatel Kayserispor ise sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

ADANA DEMİRSPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

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21'inci dakikada Kayserisporda Cardosonun ortasında Muric topu elinden kaçırdı. Kale alanı önünde Gökhan vurmak istedi ancak savunma topu uzaklaştırdı.

26'ncı dakikada Adana Demirsporda Samet orta alandan aldığı topu Belhandaya gönderdi. Belhandanın pasıyla buluşan Assombalonga düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

32'nci dakikada Adana Demirsporda Sinanın ortasında topla buluşan Belhanda, sol çaprazdan ceza sahası içine kadar girdi. Belhandanın vuruşunda kaleci Lung gole izin vermedi.

52'nci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Kayserisporda Cardosonun ortaladığı topa arka direkte Mustafa hareketlendi. Adana Demirspor savunmasında Samet, kafa vuruşuyla topu kornere gönderdi.

54'üncü dakikada Adana Demirsporda topu alan Sinan, Assombalongaya uzun ara pası gönderdi. Assombalonga, topu kontrol ettikten sonra bekletmeden vurdu ve topu kaleci Lung kurtardı.

59'uncu dakikada Kayserisporda Carolenin sol kanattan uzun kullandığı taç atışında savunmadan seken topa ceza alanı ön çizgisinden İbrahim gelişine vurdu. Top az farkla üstten auta çıktı.

66'ncı dakikada Adana Demirsporda Akintola topla buluştu. Akintolanın çaprazdan vuruşunda kaleci Lung gole izin vermedi.

87'nci dakikada Kayserisporun sağ kanattan gelişen atağında Onur, topu ceza sahası içine ortaladı. Sametin kafasından seken topu, kale önünde İlhan aldı. İlhanın pasıyla buluşan Mane, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

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Adana Demirspor - Yukatel Kayserispor: 1-1



Stat: Yeni Adana Stadyumu

Hakemler: Sarper Barış Saka, Samet Çavuş, Candaş Elbil

Goller: Dk.26 Assombalonga (Adana Demirspor), Dk.87 Mane (Yukatel Kayserispor)