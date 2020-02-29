MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAdana Demirspor 1-1 Hatayspor
GeriFutbol Adana Demirspor 1-1 Hatayspor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 29.02.2020 - 21:34,Son Güncelleme:/

Adana Demirspor 1-1 Hatayspor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adana Demirspor 1-1 Hatayspor
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig'de 25. hafta maçında Adana Demirspor ile Hatayspor 1-1 berabere kaldı.

Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Turgut Doman, Cemal Bingül, Baran Eraslan

Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tarık Çamdal, Semih Güler, Rassoul, Tayyip Talha Sanuç, Erkan Zengin, Sinan Kurt (Dk. 71 Pa Dibba), Volkan Şen (Dk. 79 Kosecki), Traore, Hasan Kılıç (Dk. 78 Berk Yıldız), Mehmet Akyüz

Hatayspor: Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Popov, Caner Hüseyin Bağ, Selim Ilgaz (Dk. 61 Quali), Gökhan Karadeniz (Dk. 74 Alican Özfesli), Kubilay Sönmez, Mirkan Aydın, Aabid (Dk. 90 Soner Örnek)

Goller: Dk. 69 Gökhan Karadeniz (Hatayspor), Dk. 85 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 57 Hasan Kılıç, Dk. 90 4 Muhammed Şengezer (Adana Demirspor), Dk. 87 Sadi Karaduman, Dk. 90 2 Akın Alkan, Dk. 90 4 Soner Örnek (Hatayspor)

Adana Demirspor 1-1 Hatayspor

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle