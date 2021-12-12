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Adana Demirspor 1 - 0 Giresunspor (Maç özeti ve goller)

#Adana Demirspor#Giresunspor#Süper Lig
Adana Demirspor 1 - 0 Giresunspor (Maç özeti ve goller)

Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile GZT Giresunspor karşı karşıya geldi. Maçı 90+3'te bulduğu golle kazanan ev sahibi ekip, kötü gidişini sona erdirdi.

Adana Demirspor - Giresunspor maçından karelerAdana Demirspor - Giresunspor maçından kareler
Adana Demirspor - Giresunspor maçından kareler

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Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, sahasında Giresunspor'u ağırladı.

Mücadelede kazanan taraf, 1-0'lık skoru 90+3'te bulduğu golle elde eden Adana Demirspor oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren isim, Benjamin Stambouli oldu.

İki maçtır kazanamayan ve gol atamayan Adana Demirspor kötü gidişatını sonlandırdı ve puanını 23'e yükseltti. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Giresunspor ise 19 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Balotelli, topu kenardan bindirme yapan Svensson’a gönderdi. Kalecinin önde olduğunu gören Svensson’un uzaktan şutunda, top direğe çarpıp auta çıktı.
10. dakikada Deli, topu rakip savunma arkasına sarkan Balotelli’ye gönderdi. Savunmadan seken topu önünde bulan Stambouli’nin sert şutunda kaleci Okan meşin yuvarlağı kontrol etti.
26. dakikada Yunus, topu sağ kanattaki Akintola’ya gönderdi. Savunmanın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Balotelli’nin uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
31. dakikada sol kanattan atak geliştiren Giresunspor’da Balde topu rakip ceza sahasına ortaladı. Suleymanov’un dokunduğu topu kaleci Muric güçlükle kontrol etti.

İKİNCİ YARI

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48. dakikada Adana Demirspor’da sağ kanatta topla buluşan Akintola, ceza sahasına topu gönderdi. Ceza sahası içerisinde Balotelli, topa gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Okan’da kaldı.
54. dakikada Adana Demirspor’da sağ kanattan topla birlikte çizgiye inen Akintola’nın ceza sahasına çevirdiği topa Stambouli vurdu. Savunmadan seken top yükseklik kazandı. Topa Yunus yükselerek vurmak istedi ancak kaleci Okan uzaklaştırdı.
67. dakikada Adana Demirspor’da ceza sahası çaprazında topla buluşan Yunus, rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girmek istedi. Savunmadan seken top Balotelli’nin önünde kaldı. İtalyan golcü sert bir vuruş yaptı ancak top az farkla auta gitti.
70. dakikada Giresunspor’da savunma arkasına gönderilen topta Serginho topla buluştu. Serginho’nun düzgün vuruşunda top az farkla auta çıktı.
90+3. dakikada Adana Demirspor’da topla birlikte ceza sahasına sokulan Gökhan, topu sağ kanattaki Stambouli’nin öne bıraktı. Sol ayağıyla sert bir vuruş yapan Stambouli meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Yeni Adana
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Selahattin Altay xx, Ö. Tevfik Özkoç xx
Adana Demirspor: Muric xx, Simon Deli xx, Rassoul xx, Samet xx, Svensson xx (Tarık dk. 87 ?), Stambouli xx, Sinan xx (Gökhan dk. 78 x), Akintola xx (Assombalonga dk. 64 x), Metehan x (Vargas dk. 46 x), Yunus xx (L. Castro dk. 87?), Balotelli xx
Yedekler: Ferhat, Tayyip, Semih, Kaan, Bjarnason
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Giresunspor: Okan xx, Perez xx, Behich xx, Diarra xx, Zeki xx, Flavio xx, Traore xx (Champness dk. 90+1 ?), Serginho xx (Emre dk. 90+1?), Suleymanov xx (Pelupessy dk. 78 x), Diabate xx, Balde xx (Doukara dk. 68 x)
Yedekler: Onurcan, Umut, Sergen, Hayrullah, Çekdar, Fatih
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Gol: Stambouli (dk. 90+3) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Balotelli, Muric (Adana Demirspor), Zeki, Flavio (Giresunspor)

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#Adana Demirspor#Giresunspor#Süper Lig

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