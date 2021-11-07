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Adana Demirspor 1 - 0 Atakaş Hatayspor (Maç özeti)

#Adana Demirspor#Hatayspor#Süper Lig
Adana Demirspor 1 - 0 Atakaş Hatayspor (Maç özeti)

Adana Demirspor, Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti ve 3 maç sonra kazandı.

Adana Demirspor - Hatayspor maçından fotoğraflar...Adana Demirspor - Hatayspor maçından fotoğraflar...
Adana Demirspor - Hatayspor maçından fotoğraflar...

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Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

Rakibini 1-0 mağlup eden ev sahibi ekip, 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golü, 64. dakikada Yunus Akgün kaydetti.

Bu sonuçla Adana Demirspor, puanını 16'ya yükseltti. Atakaş Hatayspor ise 4 maç sonra mağlup oldu ve 23 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Ribeiro'nun sağ çaprazdan ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Lobjanidze'nin şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.
18. dakikada Stambouli'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Balotelli'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
21. dakikada sol köşeden kullanılan köşe atışında ceza sahası içerisinde El Kaabi'nin röveşatasında, top direğe çarparak auta gitti.
23. dakikada Adekugbe'nin ceza sahasına gönderdiği topa vuran El Kaabi'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
33. dakikada El Kaabi'nin sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği topu, savunma uzaklaştırmak istedi. Dönen topa Boudjemaa vurdu. Bir kez daha savunmadan dönen topu Diouf tamamlamak istedi. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.
35. dakikada Stambouli'nin ceza alanı içerisine ortasında Balotelli'den önce topa yükselen kaleci Munir, çift yumrukla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
45+2. dakikada ceza sahası dışından Yunus Akgün'ün şutunda, kaleci Munir topu önledi. Dönen topu Vargas tamamlamak istedi. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

İKİNCİ YARI

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49. dakikada Balotelli'nin ceza yayı üzerinde sert şutunda topu kaleci Munir, uzanarak uzaklaştırdı.
54. dakikada sol kanattan arka arkaya kullanılan 3. köşe vuruşunda Vargas'ın ceza alanı içerisine gönderdiği ortada Samet'in kafa vuruşunda top, kaleci Munir'de kaldı.
62. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası içerisindeki pasında topu alan Akintola'nın şutunda kaleci Munir, meşi yuvarlağı kornere çeldi.
64. dakikada ev sahibi Adana Demirspor öne geçti. Sol kanatta ceza sahası içinde Vargas'ın pasında topla buluşan Yunus Akgün, rakibini çalımlayarak yaptığı sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
83. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde rakiplerini çalımlayarak çektiği şut savunmadan döndü.
92. dakikada Muhammed Mert'in ceza sahası içine ortasında savunmanın ters kafa vuruşunda kaleci Muric, topu güçlükle kontrol etti.

Stat: Yeni Adana
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Yusuf Bozdoğan
Adana Demirspor: Muric, Rassoul, Simon Deli, Samet Akaydın, Svensson (Dk. 90 Tarık Çamdal), Stambouli, Sinan Kurt, Vargas (Dk.73 Metehan Mimaroğlu), Akintola (Dk.90 Bjarnason) Yunus Akgün (Dk. 84 Semih Güler), Balotelli (Dk.73 Assombalonga)
Atakaş Hatayspor: Munir, Adekugbe, Burak Öksüz, Fatih Kurucuk, Kamil Ahmet Çörekçi, Ribeiro, Boudjemaa (Dk. 88 Emre Çolak), El Kaabi (Dk.75 Saint Louis), Lobjanidze (Dk.68 Kamara), Traore (Dk.75 Muhammed Mert), Diouf
Gol: Dk. 64 Yunus Akgün (Adana Demirspor)
Sarı kart: Dk. 44 Samet Akaydın, Dk. 65 Yunus Akgün, Dk. 90+5 Semih Güler (Adana Demirspor), Dk. 52 Diouf, Dk. 90+5 Kamara (Atakaş Hatayspor)

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#Adana Demirspor#Hatayspor#Süper Lig

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