Adana Demirspor 0-4 Fenerbahçe (Süper Lig maçı özeti)

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Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Adana'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 4-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0 girildi.

Adana Demirspor, 56. dakikada Barasi'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

GOLCÜLER SAHNE ALDI

Dakikalar 69'u gösterdiğinde sahneye En-Nesyri çıktı ve sarı-lacivertlileri öne geçirdi. Faslı yıldız, 2 dakikada sonra farkı 2'ye çıkardı.

Edin Dzeko 74. dakikada durumu 3-0 yaparken son sözü 90+1. dakikada Cenk Tosun söyledi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 45 yaptı ve zirveyle farkı 6'ya düşürdü. Adana Demirspor ise 5 puanla son sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mert Müldür'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerimden dışarı gitti.

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24. dakikada Fred'in sağ kanattan ortasında kale önünde Youssef En-Nesyri'nin vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

25. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Oğuz, pasını penaltı noktasında bulunan İrfan Can Kahveci'ye aktardı. İrfan Can’ın gelişine yaptığı vuruşta kaleci Deniz üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etti.

33. dakikada İzzet Çelik'in sol kanattan ceza sahası içine girip pasın sağ taraftan gelen Alioui'ye aktardı. Alioui'nin vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Deniz, Semih, Tolga, Manev, Arda, A.Burak, Izzet, Maestro, Yusuf, Ali Yavuz, Aimbetov.

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Djiku, Levent, Kostic, Oğuz, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dzeko, En-Nesyri.