Adana Demirspor 0-1 Konyaspor (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında Adana Demirspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Konyaspor 1-0 kazandı.

Konuk ekibin galibiyet golünü 78. dakikada Jevtovic attı.

Bu sonuçla iki maç sonra galibiyet alan Konyaspor puanını 18'e yükseltti. Ligde henüz galibiyeti olmayan Adana Demirspor ise 2 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



3. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası içinde Ali Yavuz Kol'un sol çaprazdan şutunda top kaleci Slowik'te kaldı.

20. dakikada Konyaspor'da Jevtovic'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Vedat Karakuş, topa sahip oldu.

30. dakikada Adana Demirspor'da sol kanattan Tayfun Aydoğan'ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Slowik'te kaldı.

40. dakikada Konyaspor'da Pedrinho'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top, kaleci Vedat Karakuş'ta kaldı.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



46. dakikada Adana Demirspor'da Tayfun'un ortasında ceza sahası içinde defanstan dönen topu önünde bulan Ali Yavuz Kol'un şutunda kaleci Slowik gole izin vermedi.

63. dakikada Konyaspor'da Pedrinho'nun ceza sahası dışından sert şutunda top savunmadan döndü.

77. dakikada Konyaspor'da Pedrinho'nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Vedat kornere çeldi.

78. dakikada Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda Jevtovic'in kafa vuruşunda kale çizgisi üstünde

Tayfun Aydoğan'ın kafayla müdahalesine rağmen top çizgiyi geçerek ağlarla buluştu: 0-1

88. dakikada Adana Demirspor'da sol kanatta Nourani'nin pasında ceza sahasına giren Aymbetov'un kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda kaleci Slowik topu çeldi.