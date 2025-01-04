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Adana Demirspor 0-1 Başakşehir (Maç özeti)

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#Süper Lig#Adana Demirspor#Başakşehir
Adana Demirspor 0-1 Başakşehir (Maç özeti)
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2025 13:29

Trendyol Süper Lig 18. hafta maçında Başakşehir, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti ve iki maç sonra galibiyet aldı. Adana Demirspor'un iki maçlık galibiyet serisi sona erdi.

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Trendyol Süper Lig 18. hafta maçında Adana Demirspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı.

Başakşehir'in golünü 32. dakikada Davidson attı.

Ligde 2 maç sonra kazanan Başakşehir puanını 26'ya yükseltti. İki maçlık galibiyet serisi sona eren Adana Demirspor ise 5 puanda kaldı.

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ADANA DEMİRSPOR 0-1 BAŞAKŞEHİR

GOL: 32' Davidson

İlk yarı sonucu: 0-1

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Deniz, Arda Okan, Semih, Tolga, Abdulsamet, İzzet, Maestro, Ozan, Yusuf Barasi, Ali Yavuz, Aymbetov.

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Lima, Onur, Deniz, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek.

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada Davidson'un derinlemesine pasında topla buluşan Piatek'in yerden vuruşunda, kaleci Deniz Eren Dönmezer penaltı noktası civarında yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

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28. dakikada Kemen'in pasıyla ceza sahasında topu kontrol eden Deniz Türüç'ün vuruşunda, meşin yuvarlak kaleciden döndü.

32. dakikada Başakşehir 1-0 öne geçti. Kemen'in sağ kanattan ortasında, ceza sahasında yükselen Davidson'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.

57. dakikada Yusuf Barası'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Maestro'nun vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer'den dönen topu savunma uzaklaştırdı.

71. dakikada Berat Özdemir'den aldığı pasla sağdan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün sıyrılmaya çalıştığı kaleci Deniz Eren Dönmezer, son anda müdahale ederek topu kornere çeldi.

83. dakikada Abdulsamet Burak'ın sol kanattan ortasında, arka direkte Aimbetov'un kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

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#Süper Lig#Adana Demirspor#Başakşehir

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