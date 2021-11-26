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Adana Demirspor 0-0 Kasımpaşa / Maç sonucu

#Süper Lig#Adana Demirspor#Kasımpaşa
Adana Demirspor 0-0 Kasımpaşa / Maç sonucu

Adana Demirspor, Süper Lig'in 14. haftasında ağırladığı Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

Adana Demirspor - Kasımpaşa maçından öne çıkan fotoğraflarAdana Demirspor - Kasımpaşa maçından öne çıkan fotoğraflar
Adana Demirspor - Kasımpaşa maçından öne çıkan fotoğraflar

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Bu sonuçla puanını 20'ye yükselten Adana Demirspor, 10. sırada yer aldı. 10 puana yükselen Kasımpaşa ise kendine 19. sırada yer buldu.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Adana Demirspor'da Yunus'un sol kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Assombalonga vurdu ancak top kaleci Harun'da kaldı.

9. dakikada Adana Demirspor’da ceza sahası içinde Vargas, sol çaprazdan sert bir vuruş yaptı ancak top üst direkten oyun alanına döndü.

22. dakikada Kasımpaşa’da Hajradinovic’in rakip yarı alana gönderdiği uzun topu savunmada Samet, kafayla taca gönderdi.

28. dakikada Adana Demirspor’da Vargas sağ kanattan topu ceza sahasına gönderdi ancak top kaleci Harun’da kaldı.

33. dakikada Adana Demirspor’da Akintola sol kanattan ortayı yaptı fakat savunma topu karşıladı.

34. dakikada Kasımpaşa’da Yusuf ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşup vuruşunu yaptı, top savunmadan geri geldi.

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#Süper Lig#Adana Demirspor#Kasımpaşa

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