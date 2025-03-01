Adana Demirspor 0-0 Bodrum FK(Süper Lig maçı özeti)

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Adana Demirspor, Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Adana'da oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Bodrum FK'nın 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Ege ekibinin puanı 24 oldu.

2025 yılında galibiyeti bulunmayan Adana Demirspor'un puanı ise -2'ye yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Cenk Şen'in ceza sahasında uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Tolga kalender'in vuruşunda top, yan ağlarda kaldı.

18. dakikada Okita'nın sağ kanattan pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Puscas'ın şutunda top kaleci Vedat Karakuş'tan oyun alanına döndü.

33. dakikada Fredy'in sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topta Puscas ve kaleci Vedat Karakuş arasında oluşan karambol sonrası kaleye giden topu Arda Kurtulan çizgiden çıkardı.

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41. dakikada Fredy'nin topuk pasında ceza sahası içinde topla buluşan Okita'nın vuruşunda kaleci Murat Uğur Eser meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada sağ kanattan yapılan orta sonrasında topla buluşan Puscas'ın yaptığı vuruşta top kaleci Murat Uğur Eser'den döndü. Devam eden pozisyonda Puscas'ın diziyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı çıktı

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İLK 11'LER

Adana Demirspor: Vedat, Burhan, Tolga, Arda, A. Burak, İzzet, Maestro, Bünyamin, Tayfun, Barasi, Aymbetov

Sipay Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Ahmet, Musah, Bardhi, Fredy, Okita, Puscas