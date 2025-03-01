×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Adana Demirspor 0-0 Bodrum FK(Süper Lig maçı özeti)

Güncelleme Tarihi:

#Adana Demirspor#Bodrum FK#Süper Lig
Adana Demirspor 0-0 Bodrum FK(Süper Lig maçı özeti)
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 18:07

Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor, sahasında Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı.

Haberin Devamı

Adana Demirspor, Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Adana'da oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Bodrum FK'nın 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Ege ekibinin puanı 24 oldu.

2025 yılında galibiyeti bulunmayan Adana Demirspor'un puanı ise -2'ye yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Cenk Şen'in ceza sahasında uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Tolga kalender'in vuruşunda top, yan ağlarda kaldı.

18. dakikada Okita'nın sağ kanattan pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Puscas'ın şutunda top kaleci Vedat Karakuş'tan oyun alanına döndü.

33. dakikada Fredy'in sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topta Puscas ve kaleci Vedat Karakuş arasında oluşan karambol sonrası kaleye giden topu Arda Kurtulan çizgiden çıkardı.

Haberin Devamı

41. dakikada Fredy'nin topuk pasında ceza sahası içinde topla buluşan Okita'nın vuruşunda kaleci Murat Uğur Eser meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada sağ kanattan yapılan orta sonrasında topla buluşan Puscas'ın yaptığı vuruşta top kaleci Murat Uğur Eser'den döndü. Devam eden pozisyonda Puscas'ın diziyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı çıktı

Gözden KaçmasınAdana Demirspor Bodrumspor maçında talihsiz olay Vedat Karakuş hastaneye kaldırıldıAdana Demirspor Bodrumspor maçında talihsiz olay! Vedat Karakuş hastaneye kaldırıldıHaberi görüntüle

 İLK 11'LER

Adana Demirspor: Vedat, Burhan, Tolga, Arda, A. Burak, İzzet, Maestro, Bünyamin, Tayfun, Barasi, Aymbetov

Sipay Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Ahmet, Musah, Bardhi, Fredy, Okita, Puscas

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana Demirspor#Bodrum FK#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!