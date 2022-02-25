Adana Demirspor 0-0 Antalyaspor / Maç sonucu

Haberin Devamı

Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadelede Adana Demirspor ile Antalyaspor 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla 45 puana yükselen Adana Demirspor, 4. sırada yer aldı.

Antalyaspor ise 32 puanla 14. sırada yer aldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



7. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Hakan’ın şutu yandan auta çıktı.

10.dakikada Ndao’un sağ kanattan ortasında, ceza sahasına için bulunan Luiz Adriano kafayla vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

13. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Vargas, şutunu çekti. Top yandan auta çıktı.

21.dakikada kaleyi karşıdan gören Fernando uzaklardan vuruşunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

27. dakikada Yunus Akgün’ün kullandığı korner atışında kafalardan seken topa Belhanda ceza sahası içinde topa röveşata vurmaya çalıştı. Top savunmadan döndü.

32. dakikada Adana Demirspor’un kazandığı serbest vuruşta topun başına Balotelli geçti. Balotelli’nin doğrudan kaleye şutunda kaleci Boffin tek hamlede topu kontrol etti.

40. dakikada ceza sahası sağ dışında topla buluşan Hakan, orta alana ilerledi. Kaleyi doğrudan görünce Hakan, bekletmeden şutunu çekti. Top üstten auta çıktı.

Haberin Devamı

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Alper, Gökhan, Djokovic, Yunus, Belhanda, Vargas, Balotelli.

Antalyaspor: Boffin, Veysel, Floranus, Naldo, Doğukan, Güray, Hakan, Mehmedi, Fernando, Ndao, Adriano.