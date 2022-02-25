Adana Demirspor 0-0 Antalyaspor / Maç sonucu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Ukrayna Kievde sivilleri silahlandırıyorUkrayna - Rusya savaşında son durum: Ukrayna Kiev'de sivilleri silahlandırıyor!#Rusya
Eski Cumhurbaşkanı kalaşnikofla CNN Internatinal yayınına çıktıEski Cumhurbaşkanı kalaşnikofla CNN Internatinal yayınına çıktı#Poroşenko
Rusya gözünü kararttı Kievde akılalmaz kamuflaj oyunuRusya gözünü kararttı! Kiev'de akılalmaz kamuflaj oyunu#Rusya
NATO zirvesi sonrası durum tespiti... Topyekûn işgalNATO zirvesi sonrası durum tespiti... Topyekûn işgal!#Stoltenberg
Bakan Çavuşoğlundan Putinin darbe çağrısına sert yanıt: Kabul edilemezBakan Çavuşoğlu'ndan Putin'in darbe çağrısına sert yanıt: Kabul edilemez#Ukrayna
Avrupa Konseyi duyurdu Rusyanın temsil hakkı askıya alındıAvrupa Konseyi duyurdu! Rusya'nın temsil hakkı askıya alındı#Avrupa Konseyi
Putinden Ukrayna Ordusuna çağrı: Hükümeti indirinPutin'den Ukrayna Ordusu'na çağrı: Hükümeti indirin!#RUSYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeliCumhurbaşkanı Erdoğan: Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli#Erdoğan
Müzakere yeri anlaşmazlığı... İpler yeniden koptu'Müzakere yeri' anlaşmazlığı... İpler yeniden koptu#Kremlin
Covid-19da son 24 saat... Bakan Koca can kayıplarına dikkat çekerek uyardıCovid-19'da son 24 saat... Bakan Koca can kayıplarına dikkat çekerek uyardı#Koronavirüs
CNN TÜRKte duygusal anlar Ukraynadan bildirdi: Türk olduğum için gurur duyuyorumCNN TÜRK'te duygusal anlar! Ukrayna'dan bildirdi: Türk olduğum için gurur duyuyorum#Ukrayna
Rusyadan Ukraynaya bir hamle daha... Korkutan tahmin Dünyaya yayılır mıRusya'dan Ukrayna'ya bir hamle daha... Korkutan tahmin! Dünyaya yayılır mı?#Siber Saldırı
Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyorRusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?#Ukrayna
İnanılmaz anlar Hepsi tek tek sıralandıİnanılmaz anlar! Hepsi tek tek sıralandı#Ukrayna
Gökçe Bahadır-Emir Ersoy evlendiGökçe Bahadır-Emir Ersoy evlendi#Gökçe Bahadır
HABERLERSpor Arena Haberleri

Adana Demirspor 0-0 Antalyaspor / Maç sonucu

#Adana Demirspor Antalyaspor#Adana Demirspor#Antalyaspor
Adana Demirspor 0-0 Antalyaspor / Maç sonucu

Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor, Akdeniz derbisinde evinde ağırladığı Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Adana Demirspor - Antalyaspor maçından öne çıkan fotoğraflarAdana Demirspor - Antalyaspor maçından öne çıkan fotoğraflar
Adana Demirspor - Antalyaspor maçından öne çıkan fotoğraflar

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadelede Adana Demirspor ile Antalyaspor 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla 45 puana yükselen Adana Demirspor, 4. sırada yer aldı.

Antalyaspor ise 32 puanla 14. sırada yer aldı. 

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Hakan’ın şutu yandan auta çıktı.
10.dakikada Ndao’un sağ kanattan ortasında, ceza sahasına için bulunan Luiz Adriano kafayla vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
13. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Vargas, şutunu çekti. Top yandan auta çıktı.
21.dakikada kaleyi karşıdan gören Fernando uzaklardan vuruşunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
27. dakikada Yunus Akgün’ün kullandığı korner atışında kafalardan seken topa Belhanda ceza sahası içinde topa röveşata vurmaya çalıştı. Top savunmadan döndü.
32. dakikada Adana Demirspor’un kazandığı serbest vuruşta topun başına Balotelli geçti. Balotelli’nin doğrudan kaleye şutunda kaleci Boffin tek hamlede topu kontrol etti.
40. dakikada ceza sahası sağ dışında topla buluşan Hakan, orta alana ilerledi. Kaleyi doğrudan görünce Hakan, bekletmeden şutunu çekti. Top üstten auta çıktı.

Haberin Devamı

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Alper, Gökhan, Djokovic, Yunus, Belhanda, Vargas, Balotelli.

Antalyaspor: Boffin, Veysel, Floranus, Naldo, Doğukan, Güray, Hakan, Mehmedi, Fernando, Ndao, Adriano.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana Demirspor Antalyaspor#Adana Demirspor#Antalyaspor

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyor

Rusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?

#Ukrayna
Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Savaşın simgesi öğretmen konuştu: Putine boyun eğmektense ölmek daha iyi

Savaşın simgesi öğretmen konuştu: 'Putin'e boyun eğmektense ölmek daha iyi'

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyor

Rusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?

#Ukrayna
Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Savaşın simgesi öğretmen konuştu: Putine boyun eğmektense ölmek daha iyi

Savaşın simgesi öğretmen konuştu: 'Putin'e boyun eğmektense ölmek daha iyi'

#RUSYA