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Futbol
Haber Giriş: 13.08.2021 - 00:18 | Son Güncelleme:

Adana Demir'de yıldız transferi bitmiyor! 2 yıllık sözleşme...

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Adana Demir'de yıldız transferi bitmiyor! 2 yıllık sözleşme...

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Adana Demirspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Adana ekibi, son olarak Brescia’da forma giyen İzlanda Milli Takımı oyuncusu 33 yaşındaki Birkir Bjarnason’u kadrosuna kattı.

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, İzlandalı orta saha oyuncusu Birkir Bjarnason'u kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İzlanda Milli Takımı oyuncusu 33 yaşındaki Bjarnason ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bjarnason'un en son Brescia forması giydiği aktarıldı.

Adana Demirde yıldız transferi bitmiyor 2 yıllık sözleşme...

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