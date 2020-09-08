Adama Traore kimdir kaç yaşında nereli? Hatayspor'un yeni transferi Traore hangi takımlarda oynadı?

Tam adı Adama Noss Traoré olan Adama Traore 28 Haziran 1995 tarihinde Mali'de dünyaya geldi, kariyerine Mali takımı olan Académie Jean-Marc Guillou bünyesinde başladı. 2014 yılında Lille takımı tarafından keşfedilen oyuncu, aynı yıl Belçika'nın Mouscron takımına kiralık olarak gönderildi. Ertesi yıl takımına dönen Adama Traore, 2015 yılında Monaco tarafından beğenilerek 14 milyon Euro bedelle transfer edildi. Monaco'da bir sezon kalmasının ardından Portekiz takımı Rio Ave'ye kiralanan oyuncu, ertesi yıl Monaco'da bir sezon daha geçirdi. Ardından Belçika'nın Brugge takımına kiralanan Malili oyuncu, sonraki yıl ise Metz takımının kiralık olarak bir parçası oldu.

Orta saha ve on numara mevkisinde forma giyen 1,78 boyundaki Adama Traore, ihtiyaç halinde sağ kanat mevkisinde de oynayabilmektedir. Traore sol ayağına hakimdir.