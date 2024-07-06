Adaletin batsın UEFA! İspanyollar bile 'karar siyasi' dedi

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Korkulan oldu ve UEFA Disiplin Kurulu, 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turundaki Avusturya maçında attığı golden sonra bozkurt selamı veren Merih Demiral’a 2 maç ceza verdi. Merih, A Milli Takımımız’ın Hollanda ile oynayacağı çeyrek final ve yükselmesi halinde yarı final karşılaşmalarında forma giyemeyecek. UEFA’dan yapılan açıklamada, Merih Demiral’ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam 2 UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir” ifadeleri kullanıldı.

BÜYÜKEKŞİ: ASLA KABUL EDİLEMEZ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Merih Demiral’a verilen ceza için, “Kabul edilemez, hukuk dışı ve siyasi bir karar” yorumunu yaptı. Büyükekşi, şunları kaydetti: “UEFA’nın maçta görevli delegesinin raporunda cezai yaptırım ile ilgili bir ifade olmamasına rağmen, bazı batılı siyasetçilerin açıklamalarının ardından UEFA’nın konu ile ilgili müfettiş atayarak soruşturma başlatmış olması da sürecin ve kararın bağımsızlığına gölge düşürmüştür. Oyuncumuzun gol sevinci sırasında yaptığı işaret hiçbir şekilde siyasi bir işaret değildir, Türklerin yüzyıllardır kullandığı Türklüğü sembolize eden bir işarettir. Bu ceza asla kabul edilemez.

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SAVUNMA DOSYAMIZ DEĞERLENDİRİLMEDİ

Başlatılan soruşturma sürecinin adaletsizliği, UEFA müfettişinin yanlı medya kuruluşlarına sızdırılan raporu ve titizlikle hazırladığımız 27 sayfalık kapsamlı savunma dosyamızın değerlendirilmediğini savunma süremiz biter bitmez açıklanan karardan da anlaşılmaktadır. 3 maçın altındaki cezalarda CAS’a itiraz ve başvuru yolunun kapalı olmasından dolayı da verilen 2 maçlık ceza ile itiraz hakkımızda elimizden alınmıştır. Taraflı ve adaletsiz olan bu karar tüm milletimizi derinden hayal kırıklığına uğratmıştır. Çok daha ciddi ihlaller için verilen para cezaları ve ertelenmiş cezalarla karşılaştırıldığında, bu iki maçlık men cezası son derece orantısızdır.

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ÇİFTE STANDARDIN EN GÜÇLÜ GÖSTERGESİ

Bu tutarsızlıklar maalesef ülkemize karşı bir çifte standard uygulandığının en güçlü göstergesidir. Ancak büyük Türk milletinin en büyük karakteristik özelliklerinden biri adaletsizlik ve hukuksuzluk karşısında tek vücut olmayı başarmasıdır. Bu her zaman böyle olmuştur ve yarın (bugün) Berlin stadyumunda da sportif performansımızla bunu tüm dünyaya ispat edeceğiz. Bu haksız karar, ikinci evimiz olarak gördüğümüz Berlin’deki tutkulu taraftarlarımızı her zamankinden daha güçlü bir şekilde art niyetli provokasyonlara karşı dikkatli olarak bugüne kadar olduğu gibi takımımızın arkasında durmaya teşvik edeceğine eminim.

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EŞiM ASLA IRKÇI DEĞiLDiR

Merih Demiral’ın eşi Heidi Demiral, UEFA’nın verdiği şok cezaya isyan etti... Kosova asıllı İsviçreli olan Heidi Demiral, “Çeşitlilik ailemizin güzelliği ve tarihimizin gücüdür. Bir ulusal şampiyona müsabakasında, zaferin ardından ulusal bir jest yapmak son derece doğaldır. Amerika’nın kel kartalı ya da Rusya’nın ayısı gibi, hayvanlar her zaman devletleri ve ulusları kişileştirmek ya da temsil etmek için kullanılmıştır. Kurt, Türkiye’nin hayvan sembolüdür. Bunun ırkçılıkla ya da faşistlikle hiçbir ilgisi yoktur” dedi.

TÜRK HALKI MERiH’iN YANINDA

Areda Survey araştırma şirketinin, Merih Demiral’ın Avusturya maçında yaptığı bozkurt selamıyla ilgili olarak yaptığı anket, Türk halkının yüzde 77.2’sinin bu işarete destek verdiğini ortaya koydu.

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24 SAAT ÖNCEDEN CEZAYI ‘BiLD’i!

UEFA’nın Merih Demiral’a 2 maç ceza verdiğini Bild gazetesinin baş editörü Alfred Draxler, önceki gün yazdı. Draxler, geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’la fotoğraf çektirmesi sonrası Alman medyasındaki algı kampanyasını başlatan isim ollarak biliniyor.

MARCA BiLE ‘KARAR SiYASi’ DEDi

UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği 2 maçlık cezanın ‘tamamen siyasi’ sebeplerden kaynaklandığını, İspanya’nın dünyaca ünlü spor gazetesi Marca da kabul etti. İngiliz futbolcu Jude Bellingham’ın Slovakya maçından sonra edep yerini tribünlere göstermesi ile Merih’in hareketini karşılaştıran ve Bellingham’ın para cezasına çarptırılmasını hatırlatan Marca, “Bellingham ile Demiral. İki farklı sevinç iki farklı yaptırım. Sebebi tamamen siyasi” ifadelerini kullandı. Avrupa medyasının diğer önde gelen kuruluşlarının olayla ilgili başlık ve yorumları şöyle:

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PAHALIYA PATLADI

· La Gazzetta dello Sport: Demiral en güzel günü mahvetti. Bozkurt işareti Merih Demiral’a pahalıya patladı. UEFA finale kadar Türk oyuncuyu diskalifiye etti.

· AS: Demiral, Avusturya maçında attığı ikinci golden sonra ülkesinin aşırı sağıyla ilişkilendirilen Bozkurt işaretiyle sevinç yaşadı. Türkiye cezaya tepki gösterdi.

· The Sun: Türkiye defans oyuncusu Merih Demiral, Avusturya karşılaşmasındaki tartışmalı Bozkurt selamı için iki maçlık ceza aldı

· Bild: UEFA, Türkiye’nin yıldızı Merih Demiral’ı cezalandırdı.

· L’Equipe: Avusturya karşısında yaptığı kutlama sonrası Demiral’a UEFA’dan 2 maç ceza.