Ada'da Türk rüzgarı: Hull City ve Premier Lig hayali!

Geçtiğimiz hafta rotayı İngiltere’ye, Hull City’nin Premier Lig yolundaki o kritik play-off atmosferini solumaya çevirdik. Kente ayak bastığımız anda karşılaştığımız tablo tek kelimeyle büyüleyiciydi. Aman Allahım, bu nasıl bir ilgi! Sokakta, stat çevresinde, Türk olduğumuzu anlayan her İngiliz’in ağzından tek bir nida dökülüyor:

“Acun abi!”

Acun Ilıcalı, orada sadece bir kulüp başkanı değil, adeta onlardan biri gibi karşılanıyor. Kendisiyle iki çift laf edelim dedik ama ne mümkün... Stat önünde hayranlarıyla fotoğraf çektirmekten, imza dağıtmaktan bize sıra gelmedi. Biz de pes etmedik, maç bitiminde kalabalığı yarıp yanına ulaştık.

YATIRIM iÇiN DEĞiL BAŞARI iÇiN ALDIM

Acun Ilıcalı’nın gözlerindeki heyecanı görmeniz lazım. Premier Lig’in kapısına kadar gelmiş olmanın gururu ve stresi birbirine karışmış. Ayaküstü sohbetimizde hedefini şu sözlerle özetledi:

“Championship’ten bir takım alırken öylesine, sadece bir yatırımcı mantığıyla almadım. Ben başarı için buradayım. Hayalim Premier Lig ve orayı sonuna kadar zorlayacağım. Ben bir işe yüzde 100 odaklandığımda neler yapabileceğimi biliyorum. Bu sezon tam anlamıyla öyle bir yıl oldu. Sonuç ne olur bilemem ama sahada ‘ölümüne’ oynayan bir takım göreceksiniz.”

FATiH TERiM’DEN ACUN ILICALI’YA TAM DESTEK: TÜRK BAYRAĞININ OLDUĞU HER YERDEYiM

Bu tarihi yolculukta Acun Ilıcalı’yı yalnız bırakmayan dev bir isim daha vardı tribünde: Fatih Terim. Millwall maçında desteğe gelen Terim, duruşunu net bir şekilde ortaya koydu:

“Türk bayrağının dalgalandığı her yerde destek veririm, gelirim.”

Terim, Ilıcalı’nın Ada’da inşa ettiği bu futbol köprüsünün ve vizyonunun ne kadar kıymetli olduğunu üzerine basa basa anlattı bizlere.

TÜM HAZIRLIKLAR SiL BAŞTAN

Hull City için düne kadar enteresan sayılabilecek bir bekleyiş de vardı. Çünkü ‘’Spygate” skandalı geri dönmüştü. Hatırlayalım; Southampton’ın analisti Will Salt’ın, yarı final öncesi bir Middlesbrough antrenmanını gizlice kayda aldığı iddiası ortalığı yangın yerine çevirdi.

Bağımsız komisyon raporu sonrası Hull City’nin play-off finalindeki rakibi Southampton, ‘casusluk’ suçu nedeniyle play-off finalinden ihraç edildi. Hull City, finalde Middlesbrough ile karşılaşacak.Yani tüm hazırlıklar, rakip analizi vb konular nedeniyle silbaştan olacak.

Temennimiz net tabii: “Hull City Premier Lig’de” anonsunu duymak!