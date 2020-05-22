Ada'da kupayı kim kaldıracak tartışması

Pandeminin yarattığı etki sporun birçok alanında soru işaretlerine neden olurken, bu noktada İngiltere’de ilginç bir tartışma yaşanıyor. Premier Lig’de maç fazlasıyla en yakın rakibi M.City’nin 25 puan önünde zirvede yer alan ve şampiyonluğa çok yakın olan Liverpool’un mevcut sponsoru New Balance ile yeni anlaşmaya vardığı Nike arasında şampiyonluk kupasının hangi forma ile kaldırılacağı tartışılıyor. New Balance ile 5 yıllık sözleşmesi 31 Mayıs’ta sona erecek Kırmızılılar, bu tarihten sonra Nike sponsorluğunda mücadele edecek. Liglerin uzaması nedeniyle bu durum, “Kupa hangi sponsorla kaldırılacak?” tartışmasına neden oldu.

TAZMİNATLA ANLAŞILDI

İngiliz basını; yıllık 70 milyon Sterlin’lik sözleşme imzalanan Nike’ın, yapılan üçlü görüşmelerden sonra bir miktar tazminat karşılığında haklarını yeni sezonunu başına ötelediği ifade edildi. Böylece Liverpool, şampiyon olması halinde eski sponsoru ile kupayı kaldıracak.

İSPANYA'DA TARİH VERİLDİ: 12 HAZİRAN

Almanya Bundesliga futbola dönen ilk büyük lig olurken, İspanya’da da ligin başlangıç tarihini açıkladı. La Liga’da sezon, Türkiye Süper Lig’de planlandığı gibi 12 Haziran’da yeniden start alacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan La Liga Başkanı Javier Tebas, La Liga’nın 12 Haziran Cuma günü oynanacak Sevilla-Real Betis karşılaşmasıyla başlaması yönünde karar alındığını açıkladı. Bununla birlikte resmi fikstürün takımlara 28 Mayıs tarihinde bildirileceği de ifade edildi.

LA LIGA'DA GÖRÜNTÜDEN VİRÜS TESPİTİ

La Liga’da koronavirüse karşı önlem amacıyla ilginç bir yöntem geliştirildi. Koronavirüs protokolüne göre; oyunculardan maçlar oynandıktan sonra pozitif çıkan olursa, o ismin maç içerisinde temas ettiği diğer oyuncuları belirlemek için ‘Video Temas Sistemi (VTS)’ kullanılacak.

HAVUZDA ERTELEME

Sene sonunda Abu Dabi’de yapılması planlanan FINA Dünya Yüzme Şampiyonası, koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelendi. Şampiyonanın, sporcuların sağlığı göz önüne alınarak salgın nedeniyle bir yıl ertelendiği belirtildi. 2021 Dünya Şampiyonası’nın tarihini de 13-29 Mayıs 2022’ye ertelemişti.

SOSYAL MESAFELİ TAKIM FOTOĞRAFI

Almanya 3. Lig takımlarından Würzburg Kickers, takım fotoğrafında revizeye gitti! Futbol takımlarının her sezon başında çektirdiği fotoğrafta, yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle futbolcular birbirlerine sosyal mesafe uzunluğunda durdu. Fotoğraf büyük ilgi çekti.

MEKSİKA'DA SANTOS LAGUNA'YA KÖTÜ HABER

Meksika 1. Futbol Ligi (Liga MX) ekiplerinden Santos Laguna’da 8 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Oyuncuların adları verilmezken, sağlık durumlarının iyi olduğu ve gözlem altında tutularak tedavilerine başlandığı belirtildi. Meksika’da 5 sezon boyunca birinci ve ikinci ligler arasında düşme ve yükselme kaldırılırken, salgın nedeniyle ikinci ligde 2019-2020 sezonunun iptaline karar verilmişti.

KANTE İDMANA ÇIKMAYI REDDETTİ

İngiltere’de bazı futbolcular liglerin başlamasına yönelik tepki açıklamalarında bulunurken, Chelsea’nin Fransız yıldızı N’Golo Kante de endişeleri nedeniyle idmana çıkmadı. Kante, ilk idmana çıktıktan sonra sağlık önlemleri konusundaki endişeleri nedeniyle ikinci antrenmana katılmadı. 29 yaşındaki oyuncunun çalışmalarını bir süre evde sürdüreceği ve kısa süre içinde yeni bir karar alınacağı ifade edildi.