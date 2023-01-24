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Ada basını, Wout Weghorst'u eleştirdi: Ayak uyduramadı

Güncelleme Tarihi:

#Wout Weghorst#Manchester United#Premier Lig
Ada basını, Wout Weghorstu eleştirdi: Ayak uyduramadı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 07:00

Beşiktaş’tan dünya devine giden Hollandalı golcü ile ilgili Arsenal maçı sonrası şok yorum: Ronaldo’nun ManU’ya vedasına neden olan röportajı verdiği gazeteci Piers Morgan sosyal medyadan, "Ronaldo'ya saygısızlık yaparak kötü bir şekilde ayrılmasına sebep kibirli bir hoca ile anlaştığınızda olacağı budur. Sonra da yerine ismini daha önce hiç duymadığım ve adı Avusturya sosisine benzeyen birini aldınız." paylaşımı yaptı.

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Beşiktaş’tan Manchester United’a giden Wout Weghorst, Kırmızı Şeytanlar’la 2 maça çıkarken bu 2 karşılaşmada da beklentilerin çok uzağında kaldı. Dünya devi ile ilk maçına 1-1 biten Crystal Palace karşısında çıkan Hollandalı golcü 69 dakika sahada kalsa da skora katkı yapamadı. Weghorst’un ilk maçı aynı zamanda ManU’nun 5 maçlık galibiyet serisinin sonlandığı karşılaşma olarak kayıtlara geçerken yıldız futbolcu 3-2 kaybedilen Arsenal maçının da en etkisiz isimlerinden biriydi.

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ADA BASINI DA ELEŞTİRDİ

Wout Weghorst, Ada basınında da eleştirilerin hedefindeydi. Cristiano Ronaldo’nun Manchester United’a vedasına neden olan röportajı verdiği ünlü İngiliz gazeteci Piers Morgan sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: Ronaldo'ya saygısızlık yaparak kötü bir şekilde ayrılmasına sebep kibirli bir hoca ile anlaştığınızda olacağı budur. Sonra da yerine ismini daha önce hiç duymadığım ve adı Avusturya sosisine benzeyen birini aldınız"

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Medya ise şu yorumları yaptı:

RASHFORD’A AYAK UYDURAMADI

Daily Mail: “Sırtı kaleye dönük pozisyonlarda Arsenal’e bazı zorluklar yaratsa da hücum alanında Arsenal’i zorlayamadı.”

Evening Standard: “M.United’ın en iyi hücum opsiyonları Rashford’un kanadından geldi. Weghorst, Rashford’a ayak uyduramadı ama en azından sırtı dönük oyunlarıyla faydalı olmaya çalıştı.” ·

NBC Sport “Arsenal karşısındaki performansı şöyle özetlenebilir: 38 kez savunma alanında topla buluştu.” ·

90min: “Arsenal savunması tarafından çok iyi savunuldu ve sessiz bir akşam yaşadı.”

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#Wout Weghorst#Manchester United#Premier Lig

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