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Acun Ilıcalı'ya kötü haber! Hull City'e transfer cezası verildi

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#Hull City#Acun Ilıcalı#Championship
Acun Ilıcalıya kötü haber Hull Citye transfer cezası verildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 22:52

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer yasağı verildi.

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Championship takımlarından Hull City, mali sebeplerle İngiltere Futbol Ligi tarafından transfer yasağına tabi tutuldu.

Telegraph'ta yer alan habere göre Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, finansal sorunlar sebebiyle EFL tarafından transfer cezasına çarptırıldı.

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Haberde kulübün yalnızca bonservissiz transferler ya da ücret içermeyen oyuncu alımları gerçekleştirebileceği bilgisi verildi.

Acun Ilıcalıya kötü haber Hull Citye transfer cezası verildi

Ilıcalı, Ocak 2022'de yaklaşık 30 milyon sterlin karşılığında Hull City'yi satın almıştı. Kulüp geçtiğimiz sezon son haftada ligde kalmayı başarmıştı.

Ruben Selles ile yollarını ayıran Hull City, geçtiğimiz teknik direktörlük görevine Sergej Jakirovic'i getirmişti.

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#Hull City#Acun Ilıcalı#Championship

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