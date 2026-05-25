Acun Ilıcalı’nın yıldızına İspanyol kancası!

İngiltere Championship play-off finalinde attığı gol ile Hull City'yi Premier Lig'e çıkaran Oli McBurnie, La Liga kulübünün transfer hedefi oldu.

Fichajes'te yer alan habere göre Real Betis, Hull City'nin yıldız golcüsü Oli McBurnie'i istiyor.

REAL BETİS TEKLFİNİ 15 MİLYON EUROYA ÇIKARMAYA HAZIR

Hull City formasıyla Premier Lig’e yükselişte başrol oynayan McBurnie, Wembley’de uzatma dakikalarında attığı kritik golle takımını zafere taşıdı. Bu sezon gösterdiği performans hem piyasa değerini hem de Real Betis’in yaklaşımını tamamen değiştirdi. İspanyol ekibi artık teklifini 15 milyon euroya kadar çıkarmaya hazır.

PERFORMANSI VE HULL CİTY’NİN PREMİER LİG’E YÜKSELMESİNDEKİ ROLÜ STRATEJİYİ DEĞİŞTİRDİ

Bu ilgi anlık bir heves değil. Oli McBurnie, Championship ve play-off’larda toplam 42 maçta 19 gol ve 8 asistlik oldukça etkileyici bir sezon geçirdi. Sahadaki etkisi doğrudan hissedildi. Real Betis daha önce yaklaşık 8 milyon euroluk bir hamleyi değerlendiriyordu ancak İskoç oyuncunun performansı ve Hull City’nin Premier Lig’e yükselmesindeki rolü stratejiyi değiştirdi. Yeni teklifin 12 milyon euro sabit ücret ve 3 milyon euro bonus olmak üzere toplam 15 milyon euroya ulaşması bekleniyor.

MANUEL PELLEGRİNİ’NİN ELİNDEKİ MEVCUT SEÇENEKLERDEN FARKLI ÖZELLİKLER TAŞIYOR

Real Betis; fizik gücü yüksek, golcü ve doğrudan katkı verebilecek bir santrfor arıyor. Bu profile bakıldığında Oli McBurnie; fiziği, tecrübesi ve mücadeleci karakteriyle öne çıkıyor. Çok gösterişli bir forvet olmasa da hücumda farklı çözümler sunabilen faydalı bir oyuncu olarak görülüyor. Sırtı dönük oyunu, stoperleri meşgul etme becerisi ve ceza sahasındaki sezgileri, Manuel Pellegrini’nin elindeki mevcut seçeneklerden farklı özellikler taşıyor.

KULÜP EN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN BİRİNİ KAYBETMEYE SICAK BAKMAYABİLİR

Transferin önündeki en büyük engel ise Hull City olacak. Premier Lig’e yükselmek, İngiliz kulübünün ekonomik ve sportif durumunu tamamen değiştirdi. Play-off öncesinde olası bir satış mantıklı görülebilirdi ancak artık kulüp, en önemli isimlerinden birini kaybetmeye sıcak bakmayabilir. Oli McBurnie sadece attığı gollerle değil, aynı zamanda takımın karakterini temsil eden isimlerden biri oldu.

15 MİLYON EUROLUK TEKLİF KULÜBÜN KADROYA BİRKAÇ YENİ TAKVİYE YAPABİLMESİ ADINA CAZİP BİR FIRSAT YARATABİLİR

Hull City açısından bakıldığında, Premier Lig’e yükselir yükselmez en önemli hücum silahını kaybetmek oldukça hassas bir karar olur. İngiliz futbolundaki tecrübesi, takımın ligde kalma mücadelesinde büyük önem taşıyabilir. Ancak 15 milyon euroluk teklif de kulübün kadroya birkaç yeni takviye yapabilmesi adına cazip bir fırsat yaratabilir. Bu noktada Real Betis ile Hull City arasında ciddi bir pazarlık yaşanması bekleniyor. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği; oyuncunun isteğine, Hull City’nin tavrına ve Real Betis’in anlaşma formülüne bağlı olacak.

Real Betis, günümüz transfer piyasasında 15 milyon euronun altında üst düzey bir forvet bulmanın kolay olmadığını biliyor. Bu yüzden Oli McBurnie hamlesi kulüp için mantıklı görülüyor.