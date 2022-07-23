Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den bir tanıdık transfer daha! Benjamin Tetteh resmen açıklandı...

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Acun Iılıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Türkiye'den bir transfere daha imza attı

Hull City, Yeni Malatyaspor'la 2025'e kadar sözleşmesi olan Benjamin Tetteh'i bedelsiz kadrosuna kattı. Oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanırken transfer resmi olarak da açıkladı.

2020 yılında Yeni Malatyaspor'a gelen Tetteh, 60 maçta 14 gol attı.

TÜRKİYE'DEN 6. TRANSFER

Hull City, daha önce Türkiye'de forma giyen Allahyar, Seri, Ozan Tufan, Doğukan Sinik ve Estupinan gibi isimlerle de sözleşme imzaladı.

Tetteh bu kategorideki 6. transfer olurken İngiliz ekibinin Trabzonspor'la sözleşmesini feshettikten sonra boşta kalan Anthony Nwakaeme ile de ciddi şekilde ilgilendiği ve imza aşamasına geldiği biliniyor.

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City ile milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Premier Lig temsilcisi Leicester City, Corendon Cup maçında karşı karşıya geldi. Hull şehrindeki MKM Stadium'da oynanan mücadeleyi 4-0 kazanan Leicester City, Corendon Cup'ı havaya kaldırdı.

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Mücadeleye Leicester City'de Çağlar Söyüncü, Hull City'de ise Fenerbahçe'den transfer edilen Ozan Tufan ve Allahyar Seyyadmanesh ile eski Galatasaraylı Jean Michael Seri ilk 11'de başladı. Transferi maç günü duyurulan eski Antalyasporlu Doğukan Sinik ise kadroda yer almadı. Çağlar, ilk 45 dakikada görev alırken; Ozan Tufan ve Seri, 65 dakika mücadele etti. Allahyar ise 90 dakika sahada kaldı. Ozan Tufan ve Seri, saha kenarına gelirken tribünler tarafından alkışlandı.

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