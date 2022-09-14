Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de kötü gidişat! Şota Arveladze'ye tepki var...

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Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, İngiltere Championship'te kötü günler geçiriyor. Sezona 2 galibiyet ve 2 beraberlikle başlayan ve ilk dört haftada zirve mücadelesinin içinde yer alan Hull City, daha sonra çıktığı 5 maçın dördünü kaybetti. Şota Arveladze'nin takımı son üç maçını kaybetti.

TRANSFERİN EN HAREKETLİ TAKIMIYDI

Acun Ilıcalı'nın geçen sezonun ortasında satın aldığı Hull City, yaz transfer dönemini çok hareketli geçirdi. Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Allahyar Sayyadmanesh'i toplam 7.5 milyon euro bonservis karşılığında transfer eden Turuncu-siyahlı ekip Antalyaspor'dan Doğukan Sinik'i de 4 milyon euroya kadrosuna kattı.

Süper Lig'den bildiğimiz Jean Michael Seri, Oscar Estupinan ve Benjamin Tetteh'i de bedelsiz olarak transfer eden Ilıcalı'nın takımı Fenerbahçe'den Dimitrios Pelkas'ı da sezon sonuna kadar kiraladı.

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KULÜP SATIŞ REKORU KIRILDI

Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Hull City, satışta da kulüp rekoru kırdı. Altyapısından yetişen sol kanat oyuncusu Keane Lewis-Potter'ı Premier Lig ekibi Brendford'a 19 milyon euro karşılığında satan Acun Ilıcalı'nın takımı, kulüp tarihinin en yüksek bedelli satış rekorunu kırdı.

LİGİN EN ÇOK GOL YİYEN TAKIMI

Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Hull City, 9 haftası geride kalan Championship'te en çok gol yiyen takım. Turuncu-siyahlı takım kalesinde toplam 18 gol gördü. 11 de gol atan Hull City, 24 takımlı ligde 15. sırada olmasına rağmen averajı en kötü olan takım konumunda. Hull City, son olarak dün akşam evinde Stoke City'ye 3-0 mağlup oldu.

ŞOTA'YA TEPKİ SESLERİ YÜKSELİYOR

Hull City'de kötü gidişat sonrası taraftarların sosyal medyadan teknik direktör Şota Arveladze'ye tepkileri var. İngiliz taraftarlar, Gürcü teknik adamın kadro tercihi ve oyuncu değişikliklerini eleştiriyor.

ESTUPINAN GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Ligde 11 gol atan Hull City'de gollerin büyük çoğunluğunda Oscar Estupinan imzası bulunuyor. Bir dönem Süper Lig'de Denizlispor forması giyen Kolombiyalı futbolcu, takımının 7 golünü atarak gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor. Estupinan, Ağustos ayında ligin en iyi futbolcusu seçildi.

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ALLAHYAR, OZAN TUFAN, DOĞUKAN SİNİK VE PELKAS'IN PERFORMANSLARI

Hull City'nin Süper Lig'den transfer ettiği futbolculardan Allahyar Sayyadmanesh ligin ilk 4 maçında forma giymiş ardından uyluğundan sakatlık yaşamıştı. İranlı genç futbolcunun sakatlığı devam ediyor. Arka adale sakatlığı yaşayan ve son 4 maçın üçünde forma giyemeyen Ozan Tufan ise dünkü Stoke City maçına ilk 11'de çıkıp 76 dakika sahada kaldı.

Antalyaspor'dan transfer edilen ve sakatlığı bulunan Doğukan Sinik'in tedavisi devam ediyor. Pelkas ise son üç maçın ikisinde toplam 58 dakika süre aldı.