Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de işler bir anda değişti, Şota isyan etti: 'Neden zayıf kaldık, açıklamak zor...'

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Championship'te üst sıralara tırmanma amacında olan Hull City, Acun Ilıcalı'nın takımı satın almasının ardından üst üste maçlar kazanarak ivmelenmişti.

İngiliz ekibinde alınan iki galibiyete rağmen teknik direktör Grant McCann ile yollar ayrılırken, Acun Ilıcalı, uzun zamandır takımın başına getirmek istediği Şota Arveladze'yi resmen açıklamıştı. Gürcü teknik adam, Hull City'nin başında sahaya çıktığı ilk karşılaşma olan Swansea City'yi sahasında 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Ancak devamındaki süreçte Hull City için işler pek yolunda gitmedi. Satın alım süreci ve sonrasındaki iyi gidişatla birlikte İngiliz basınında manşetlerde yer alan Hull City üst üste iki kez mağlup oldu.

Şota Arveladze'nin takımın başındaki ikinci maçı olan 29. hafta mücadelesinde Hull City sahasında Preston'a mağlup oldu. 30. haftada ise Derby County'e konuk olan Acun Ilıcalı'nın takımı bu kez sanadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

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ŞOTA FUTBOLCULARA İSYAN ETTİ



Bu sonuçla 32 puanla düşme hattının 3 basamak üstünde yer alan Kaplanlar'da teknik direktör Şota Arveladze, Derby maçının ardından futbolcuların ortaya koyduğu futbola isyan etti.

'İYİ OLDUĞUMUZ ŞEYLERDE NEDEN ZAYIF KALDIK, AÇIKLAMAK ZOR'



48 yaşındaki teknik adam yaptığı verdiği son demeçte, "Takım çalışması, birebir mücadele, birinci ve ikinci topları kazanmak gibi gerçekten iyi olduğumuz şeylerde neden bu kadar zayıf olduğumuzu açıklamak benim için zor. Maça iyi başladık ama gol atamadık. İlk golün ardından her topu kaybettik. İkinci gol kalecinin önünde sekti ve rakip golü atarken üç oyuncumuz birbirine baktı. Takım çalışmasında iyiyiz, çok çalışıyoruz ama bu kadar kolay yenilmek beni hayal kırıklığına uğratıyor." ifadelerini kullandı.

HULL CİTY'NİN TRANSFER HAMLELERİ

Acun Ilıcalı takım kadrosunu güçlendirmek için devre arasında Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh'in yanı sıra Regan Slater (Sheffield United), Marcus Forss (Brentford) ve Ryan James Longman (Brighton) transfer etti.

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ALLAHYAR 32 DAKİKA SAHADA KALDI



Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar kiralanan 20 yaşındaki İranlı forvet, yeni takımında kaybettiği son iki maçta forma giyerken, toplam 32 dakika sahada kaldı.

ACUN ILICALI'NIN İLK RÖPORTAJI

Hull City'yi 30 milyon pound karşılığında satın alan Acun Ilıcalı, İngiltere'deki ilk geniş röportajını DailyMail'den David Coverdale'e vermişti. Uluslararası turnuvalarda İngiltere'yi desteklediğini söyleyerek söze başlayan Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"HULL'DA DA, İSTANBUL'DAKİ BOĞAZ KÖPRÜSÜ GİBİ BİR KÖPRÜ VAR"

"Uzun bir süre kulüp baktım. Hangisi bana daha uygun olur, satın alma imkanım olabilir mi diyerek... 5 kulübü araştırdım. Hull City'yi Premier Lig zamanlarından biliyordum. Gidip şehri ve kulübü görmek istedim. İlk olarak Haziran 2021'de gittim. İndiğim ilk andan itibaren kendimi çok iyi hissettim. Stadyumu ve insanları çok sevdim. Şehre karşı da büyük bir sevgi oluştu içimde. Hull'da da İstanbul'daki Boğaz Köprüsü gibi Humber Köprüsü var. Bu da kaderin bir başka işareti bence. Şehri ve kulübü gezdikten sonra yanımdaki kardeşime döndüm ve dedim ki; "İşte bu benim şehrim ve benim takımım."

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"KARİYERİM BOYUNCA HİÇ BAŞARISIZ OLMADIM"

Kariyerim boyunca hiç başarısız olmadım. Her yıl bir öncekinden daha iyi geçti. Hollywood'un en ünlü yıldızlarını Türkiye'deki programımda konuk ettim. Hull'daki güzel insanları mutlu etmek yeni hedefim.

"BİR SONRAKİ LEICESTER CITY OLMAYA ADAYIZ"

Başarının bir yılda geleceğini söyleyemem ama gelecek sezondan itibaren yüksek bir konsantrasyonla Premier Lig'e yükseleceğimizi düşünüyorum. İlk hedefimiz bu. Premier Lig'e çıkarsak düşmeye aday takımlardan olmayacağız. Amacımız ilk 6'ya oynamak olacak. Hull City'nin Leicester City'den eksik bir yanı olduğunu düşünmüyorum. Leicester'ın geçtiğimiz yıllardaki performansını takdir ediyorum. Bir sonraki Leicester City olmaya adayız. Hull City olarak kupalar kazanma potansiyeline sahibiz.

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"DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR PROJEM VAR..."

Buraya para kazanmak için gelmedim. Planlarımda 'Ne kadar kazanırım' diye bir şey yok. Premier Lig'e çıkmak için en pahalı değil ama en doğru transferleri yapacağız. Taraftarlar da Premier Lig'e geri dönmek istiyorsa hep birlikte çalışacağız. Taraftarlar kulübün önemli bir parçası. Taraftarları da oyuna dahil edecek, futbol tarihinde örneği görülmemiş bir devrimin hayalini kuruyorum. Bu planı şimdilik saklı tutmak isterim.

"HULL CITY TARAFTARLARI İLE TÜRKİYE ARASINDA BAĞ KURACAĞIZ"

Hull City taraftarlarının güzel ülkemde, Türkiye'de tatil yapabilecekleri planlar yapıyoruz. Türkiye'deki insanlar futbol hastası, İngiltere futbolunu da çok seviyorlar. Benim satın almam sonrasında Hull City'ye de büyük bir ilgi oluşmuş durumda. Bunlar daha başlangıç. İleride torunlarımıza Hull City ile Türkler arasındaki bu bağı gururla anlatacağız.

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"HAYATIMDAN 2-3 SEZONLUK DİZİ ÇIKAR"

Milyonda bir yaşanacak türden bir hayatım oldu. 20 yaşında evlendim, 21 yaşında baba oldum. 22 yaşında annemi ve babamı trafik kazasında kaybettim, o arabada kızım da vardı ama 15 kırıkla kurtuldu. 23 yaşında motosiklet kazası geçirdim, yanımdaki arkadaşım hayatını kaybetti. 24 yaşında iflas ettim ve işsiz kaldım. Tüm bunlara rağmen hayata karşı asla olumsuz olmadım.

Daha sonra bir gün bir TV kanalının önünden geçerken spor müdürü beni çağırdı ve muhabir olmak isteyip istemediğimi sordu. İçimden; "Para vererek gittiğim stadyumlara bedava gireceğim" diye düşündüm ve kabul ettim.

Hayatımdan reyting rekorları kırabilecek 2-3 sezonluk dizi çıkar. Üç evlilik yaşadım, 4 kızım var. ÖZel hayatımın ilgi çekici olmasından ötürü 10 yıldır Türkiye'de hakkında en çok haber yapılan kişilerden biriyim. Aynı zamanda yapılan bazı anketlere göre Türkiye'de en güvenilir 5 kişiden de biriyim. Türk insanları beni çok seviyor. Sokakta, tribünde, trafikte... Nerede görseler fotoğraf çektiriyorlar. Günde ortalama 200 fotoğraf çektiriyorumdur.

"İNGİLİZ FUTBOLUNDA TARİH YAZMAK İSTİYORUM"

Hull'daki ilgi beni çok etkiledi. Bir ilgi bekliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Bu beni 10 kat daha motive etti. Hayalim bir kulüp sahibi olmaktı, şimdi ise bu kulüple başarılı olmayı hayal ediyorum. İngiliz futbolunda tarih yazmaya odaklanmış durumdayım.