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Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de gündem Sergen Yalçın!

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#Sergen Yalçın#Hull City#Teknik Direktör
Acun Ilıcalının takımı Hull Cityde gündem Sergen Yalçın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 08:28

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de Şota Arveladze ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Hull'un yerel gazetesi Hull Daily Mail'in teknik direktör anketinde Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi isimlerin yer almasının ardından Yorkshire Post da yeni bir iddia ortaya attı.

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Spor Toto Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran başarılı teknik adam Sergen Yalçın, uzun süredir futboldan uzak yaşam sürüyordu.

Siyah beyazlılarla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan 49 yaşındaki genç teknik direktörün yeni takımı için İngiltere'den yeni bir iddia geldi.

HULL CITY SÖYLENTİLERİ

Hull'un da yer aldığı Yorkshire bölgesinin en önemli haber kaynaklarından Yorkshire Post, Hull City'de yeni menajerlik adına favori ismin Sergen Yalçın olduğunu belirtti. Acun Ilıcalı'nın potansiyel adayları arasında Sergen Yalçın'ın ilk sırada yer aldığı kaydedildi.

Hull City'nin menajerliği adına Sergen Yalçın'ın ardından en güçlü ikinci adayın ise Carlos Corberan olduğu belirtildi. Corberan, geçtiğimiz sezon Huddersfield ile play-off finaline kadar yükselmiş fakat yaz aylarında takımdan ayrılarak Olympiacos'un başına geçmişti.

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MİLLİ TAKIM İDDİALARI

2020-21 sezonunda şampiyonluğa ulaştığı Beşiktaş 'tan Aralık 2021'de ayrılan Sergen Yalçın'ın ismi son günlerde Milli Takım ile de anılmaktaydı.

ANKETTE FATİH TERİM VE ŞENOL GÜNEŞ İSİMLERİ YER ALDI

Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, kulübü daha ileri taşımak adına mümkün olan en iyi adayın arandığını ifade ederken Hull Live, okuyucularına sunduğu ankette Sean Dyche, Rob Edwards, Javi Garcia ve Sabri Lamouchi'nin yanı sıra Türkiye'den Fatih Terim ve Şenol Güneş'in isimlerini öne çıkarmıştı.

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#Sergen Yalçın#Hull City#Teknik Direktör

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