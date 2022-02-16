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Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, 3 hafta sonra puan aldı

#Acun Ilıcalı#Şota Arveladze#Hull City Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu, teknik direktörlüğünü Şota Arveladze'nin yaptığı Hull City, deplasmanda Sheffield United ile karşılaştı.

 

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İngiltere Championship'in 32. haftasında Hull City ile Sheffield United karşılaştı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi 

Karşılaşma öncesi ligde oynadığı son 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Hull City, güçlü rakibi karşısında sahadan bir puanla ayrılıp nefes aldı.

Hull City böylece puanını 33'e Sheffield United ise 47 'ye yükseltti. Hull City, ligin bir sonraki haftasında deplasmanda Queens Park Rangers ile karşılaşacak. Sheffield united ise Swansea ile kendi sahasında kozlarını paylaşacak.

İYİ OLDUĞUMUZ ŞEYLERDE NEDEN ZAYIF KALDIK, AÇIKLAMAK ZOR'

48 yaşındaki teknik adam mağlubiyetlerin ardından verdiği demeçte, "Takım çalışması, birebir mücadele, birinci ve ikinci topları kazanmak gibi gerçekten iyi olduğumuz şeylerde neden bu kadar zayıf olduğumuzu açıklamak benim için zor. Maça iyi başladık ama gol atamadık. İlk golün ardından her topu kaybettik. İkinci gol kalecinin önünde sekti ve rakip golü atarken üç oyuncumuz birbirine baktı. Takım çalışmasında iyiyiz, çok çalışıyoruz ama bu kadar kolay yenilmek beni hayal kırıklığına uğratıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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Acun Ilıcalı takım kadrosunu güçlendirmek için devre arasında Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh'in yanı sıra Regan Slater (Sheffield United), Marcus Forss (Brentford) ve Ryan James Longman (Brighton) transfer etti.

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