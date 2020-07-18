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Haber Giriş: 18.07.2020 - 19:49,Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard şov yaptı! 10 gol...

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Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard şov yaptı! 10 gol...
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Acun Ilıcalı'nın satın alma konusunda anlaşmaya vardığı Fortuna Sittard, hazırlık maçında RKSV Bekkerveld'i 9-1 mağlup etti.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hollanda ekibi Fortuna Sittard, yeni sezon öncesi hazırlık maçında RKSV Bekkerveld ile karşılaştı.

Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld karşısında şov yaparken maçı 9-1 kazandı.

Fortuna'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Dianessy, 31. dakikada Essers, 55. dakikada Donkor, 63 ve 65. dakikalarda Sambou, 74. dakikada Tesfaldet, 78. dakikada Karjalainen ve 80. dakikada Vidigal kaydetti.

ACUN ILICALI İLE İLK MAÇI KAZANDI

Hollanda ekibi böylece Acun Ilıcalı'nın satın almasından sonraki ilk maçını kazanmış oldu. Acun Ilıcalı, Survivor'un final bölümünde takipçilerinden Fortuna'yı Instagram'dan takip etmelerini söylemişti. Fortuna'nın Instagram hesabından takipçi sayısı bu açıklamanın ardından 24 saatte 5 kat artmıştı.

Acun Ilıcalının takımı Fortuna Sittard şov yaptı 10 gol...

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