Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Acun Ilıcalı'nın sıradaki projesi! Bir takım daha satın alıyor...

Güncelleme Tarihi:

#Acun Ilıcalı#Takım#Hull City
Acun Ilıcalının sıradaki projesi Bir takım daha satın alıyor...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 08:32

Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, futbol alanında yatırımlarını sürdürmeye hazırlanırken yeni projesini de taraftarlarla paylaştı.

Haberin Devamı

İngiltere Championship'te Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, futbol dünyasında yeni yatırımlar gerçekleştirmeyi planlıyor. Ilıcalı, Hull City projesine destek olacak yeni bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.

Gündem genç oyuncular

Hull City; geçmişte Jarrod Bowen, Keane Lewis-Potter ve Jacob Greves gibi genç oyuncuları A takıma çıkarmıştı. Fakat 16 oyuncunun kadroya katıldığı yoğun yaz transfer döneminde hiçbir oyuncu A takıma yükselme şansını elde edemedi. Bu konu, Acun Ilıcalı'nın da gündeminde önemli yer edindi.

'Liam da durumu bizimle paylaştı'

Fanatik'in Hull Live'dan derlediği habere göre; Acun Ilıcalı, genç oyuncular konusundaki durumun menajer Liam Rosenior tarafından da kendilerine iletildiğini belirtti. Ilıcalı, "Bana az önce belirttiğiniz şeyi Liam da akademiden A takıma gelmenin ve becelerilerini göstermenin zorluğuna dikkat çekerek bize iletti. Lewis-Potter ve Greaves'in geçmişteki yükselişleri, transferlerin pek olmamasından kaynaklıydı. Transfer yokken bu gençler yeteneklerini gösterebilecek şekilde oynuyorlardı. Biri Premier Lig'e gitti, diğeri parlamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Ilıcalı'nın yeni planı hazır

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, daha fazla gencin A takıma yükeldiğini görmek istiyor ve bunu sağlayabilecek planını da hazırlamış durumda. Ilıcalı, yeni bir kulüp projesini taraftarlarla paylaştı.

Bir kulüp daha satın almak istiyor!

Acun Ilıcalı, rekabetçi bir ligde bir kulüp daha almak istiyor. Böylece genç oyuncuların Hull City'nin A takımına yükselmeden önce orada üst düzey futbola adapte olabilmeleri planlanıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Acun Ilıcalı#Takım#Hull City

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Makyaj yapmak zorunda mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | Makyaj yapmak zorunda mıyım?

#Makyaj
Ukraynanın belleği için canlarını ortaya koydular: Onlarla karşı karşıya gelmek istemezsiniz

Ukrayna'nın belleği için canlarını ortaya koydular: Onlarla karşı karşıya gelmek istemezsiniz!

#Ukrayna-Rusya Savaşı
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum?

#Yalan

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Makyaj yapmak zorunda mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | Makyaj yapmak zorunda mıyım?

#Makyaj
Ukraynanın belleği için canlarını ortaya koydular: Onlarla karşı karşıya gelmek istemezsiniz

Ukrayna'nın belleği için canlarını ortaya koydular: Onlarla karşı karşıya gelmek istemezsiniz!

#Ukrayna-Rusya Savaşı
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum?

#Yalan