Acun Ilıcalı'nın satın almaya hazırlandığı Hull City'den 4 maçlık seri!

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olmak için son hazırlıkları yaptığı Hull City, Championship'te kazanmaya devam ediyor.

Championship'in 20. haftasında sahasında Milwall'u sahasında 2-1 yenen Hull City, galibiyet serisini 4 maça çıkardı

Önceki haftalarda üst üste 5 maç kaybeden Hull City, son 4 karşılaşmayı kazanarak düşme hattına kurtuldu.

Championship'te 20 haftada 21 puan toplayan İngiliz ekibi, 24 takımlı ligde 20. sırada yer alıyor.

ACUN ILICALI ZİYARET ETMİŞTİ

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz ayın sonunda son görüşmeleri yapmak için kulübe ziyarette bulunmuştu.