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Acun Ilıcalı'nın satın almak istediği yeni kulübü duyurdular! Fenerbahçe'ye rakip olmuştu

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#Acun Ilıcalı#Maribor#Fenerbahçe
Acun Ilıcalının satın almak istediği yeni kulübü duyurdular Fenerbahçeye rakip olmuştu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 08:18

Hull City'nin sahibi ve ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın satın almak istediği yeni kulüp ortaya çıktı. Bu sezon Avrupa'da Fenerbahçe'ye rakip olan kulüpten resmi açıklama yapıldı.

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Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, bir kulüp daha satın almaya hazırlanıyor.

'SLOVENYA'YA ODAKLANDIK' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili açıklama yapan Ilıcalı, şu ifadeleri kullanmıştı.

Temel olarak Avrupa kupalarında yer alabilecek bir takıma sahip olmak istiyoruz. Tabii ki bu kolay değil ama Slovenya'da güçlü bir takımımız olursa Avrupa'da mücadele edebiliriz. Bu büyük bir avantaj olacaktır. Slovenya'ya odaklandık ama hiçbir şeyi garanti edemem

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NS MURA İLE ANLAŞMA YAPILAMADI

Acun Ilıcalı'nın Slovenya Ligi ekiplerinden NS Mura'yı satın almak istediği ve imza aşamasına geldiği ileri sürülmüştü ancak son görüşmelerde anlaşmanın yapılamadığı belirtilmişti.

YENİ HEDEFİNİ DUYURDULAR

Nogo Mania'nın haberine göre; Acun Ilıcalı, rotasını Maribor'a çevirdi. NK Maribor takımının, kulübe önemli bir yatırım yapmak isteyen Acun Ilıcalı da dahil olmak üzere potansiyel yatırımcılarla görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

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Acun Ilıcalının satın almak istediği yeni kulübü duyurdular Fenerbahçeye rakip olmuştu

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Bu gelişmelerinden ardından Maribor'dan "Potansiyel yatırımcılarla görüşme ve bilgi toplama aşamasındayız. Bunlar bağlayıcı olmayan görüşmeler olduğu sürece, medyada çıkan haberler veya adaylar hakkındaki söylentiler hakkında yorum yapamayız" ifadelerinin yer aldığı bir açıklama yapıldı.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİYDİ

Maribor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşmış ve ilk maçı deplasmanda 3-1, ikinci maçı ise sahasında 3-0 kaybetmişti.

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#Acun Ilıcalı#Maribor#Fenerbahçe

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