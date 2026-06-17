Acun Ilıcalı'nın prensi, Beşiktaş yolunda! Değerlendirme başladı

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Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla önerilen son isimlerden biri Jaden Philogene oldu. İngiliz futbolcunun durumunun Siyah Beyazlı yönetim tarafından değerlendirildiği öğrenildi.

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24 yaşındaki kanat oyuncusu, son yıllarda İngiltere’de dikkat çeken transferlere imza attı. Hull City’den Aston Villa’ya dönen Philogene, daha sonra Ipswich Town’a transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon Championship’te 35 karşılaşmada görev alan İngiliz oyuncu, 12 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Philogene devre arasında da Kartal'a önerilmişti.

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EN BÜYÜK YETENEKLERDEN BİRİ"

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Hull City, önümüzdeki sezon Premier Lig'de mücadele edecek. Ilıcalı'nın "İngiltere'deki en büyük yeteneklerden biri" olarak övdüğü oyuncu, kısa sürede değerini katlayarak dikkatleri üzerine çekti.

2023 yazında Hull City'ye 5.8 milyon euroya transfer edilen İngiliz yıldız bir sezon sonra fiyatını 3'e katlayarak Aston Villa'ya transfer olmuş, geçen yaz da 23.7 milyon euroya Ipswich'e imza atmıştı.