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Acun Ilıcalı'nın prensi, Beşiktaş yolunda! Değerlendirme başladı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş Transfer#Acun Ilıcalı#Jaden Philogene
Acun Ilıcalının prensi, Beşiktaş yolunda Değerlendirme başladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 09:53

Acun Ilıcalı'nın geçmişte  Hull City'ye transfer ettiği ve daha sonra Premier Lig'e sattığı yıldız oyuncu, Beşiktaş'ın radarına girdi. Siyah beyazlılar, oyuncuyu değerlendirmeye aldı.

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Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla önerilen son isimlerden biri Jaden Philogene oldu. İngiliz futbolcunun durumunun Siyah Beyazlı yönetim tarafından değerlendirildiği öğrenildi.

Acun Ilıcalının prensi, Beşiktaş yolunda Değerlendirme başladı

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24 yaşındaki kanat oyuncusu, son yıllarda İngiltere’de dikkat çeken transferlere imza attı. Hull City’den Aston Villa’ya dönen Philogene, daha sonra Ipswich Town’a transfer oldu.

Acun Ilıcalının prensi, Beşiktaş yolunda Değerlendirme başladı

Geçtiğimiz sezon Championship’te 35 karşılaşmada görev alan İngiliz oyuncu, 12 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Philogene devre arasında da Kartal'a önerilmişti.

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Acun Ilıcalının prensi, Beşiktaş yolunda Değerlendirme başladı

EN BÜYÜK YETENEKLERDEN BİRİ"

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Hull City, önümüzdeki sezon Premier Lig'de mücadele edecek. Ilıcalı'nın "İngiltere'deki en büyük yeteneklerden biri" olarak övdüğü oyuncu, kısa sürede değerini katlayarak dikkatleri üzerine çekti.

Acun Ilıcalının prensi, Beşiktaş yolunda Değerlendirme başladı

2023 yazında Hull City'ye 5.8 milyon euroya transfer edilen İngiliz yıldız bir sezon sonra fiyatını 3'e katlayarak Aston Villa'ya transfer olmuş, geçen yaz da 23.7 milyon euroya Ipswich'e imza atmıştı.

 

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#Beşiktaş Transfer#Acun Ilıcalı#Jaden Philogene

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