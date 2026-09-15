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Acun Ilıcalı'nın Maribor'u Slovenya'nın namağlup lideri!

Güncelleme Tarihi:

#Acun Ilıcalı#Maribor#Slovenya
Acun Ilıcalının Mariboru Slovenyanın namağlup lideri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 07:00

2024 yılında satın aldığı kulüp, sezonun henüz 9. haftasında rakiplerine büyük puan farkı yaptı.

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Sahibi olduğu Hull City ile İngiltere Premier Ligi’ni sarsan Acun Ilıcalı’nın, 2024 yılında satın aldığı NK Maribor da Slovenya Ligi’nde fırtına gibi esiyor.

1. SNL’de mücadele eden mor sarılı kulüp, sezonun ilk 9 haftasını namağlup lider tamamladı. Teknik direktörlüğünü Darko Milanic’in yaptığı NK Maribor, geride kalan 9 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik alarak 19 puan toplarken, en yakın rakibi NK Bravo’nun 4 puan önünde yer aldı.

Acun Ilıcalının Mariboru Slovenyanın namağlup lideri

Son maçında Radomlije’yi 3-0 mağlup eden NK Maribor, ligde toplam 17 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

Slovenya Kupası’nda da yoluna devam eden mor sarılı takım, ilk turda konuk olduğu Slovenj Gradec’i 7-0 mağlup ederek 2. tura adını yazdırdı.

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Geçen sezon 1. SNL’yi beşinci sırada bitiren NK Maribor, bu sezon lig şampiyonluğunu kazanırkan, 17. kez mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

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#Acun Ilıcalı#Maribor#Slovenya

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