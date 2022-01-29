Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City'nin stadına Türk bayrağı asıldı!

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Acun Ilıcalı'nın 24 milyon euroya sayın aldığı Hull City'de gerçekleşen değişikler göze çarpmaya devam ediyor.

Sosyal medya ekibi ve teknik heyette değişiklikler yapan Ilıcalı, stadın dışına astırdığı Türk bayrağıyla da dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

KCOM Stadyumu'nun dışına asılan Türk bayrağı, kulübün resmi hesabından paylaşıldı.

TEKNİK ADAMI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almasının ardından teknik direktör Grant Samuel McCann'le yolları ayıran Hull City, göreve Türk futbolseverlerin yakınadan tanıdığı bir ismi getirmişti. Championship ekibi, Şota Arveladze'yle 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.