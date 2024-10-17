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Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City'de Tan Kesler ile yollar ayrıldı

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#Hull City#Acun Ilıcalı#Tan Kesler
Acun Ilıcalının kulübü Hull Cityde Tan Kesler ile yollar ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 18:49

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Tan Kesler ile yollar ayrıldı.

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İngiltere Championship takımı Hull City'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüpte başkan yardımcısı Tan Kesler ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada; "İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Tan Kesler ile karşılıklı anlaşmayla yollarımızı ayırdık. Tan'a gelecek için en iyisini diliyoruz ve zamanı gelince taraftarlarımıza daha detaylı bilgi vereceğiz." ifadelerine yer verildi.

Tan Kesler, geçtiğimiz günlerde Antalya'da kamp yapan takımla birlikte Türkiye'ye gelmişti.

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#Hull City#Acun Ilıcalı#Tan Kesler

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