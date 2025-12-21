×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si, 300 milyon euroluk dev ödüle koşuyor!

Güncelleme Tarihi:

#Premier Lig#Acun Ilıcalı#Hull City
Acun Ilıcalının Hull Citysi, 300 milyon euroluk dev ödüle koşuyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2025 15:02

İngiltere Championship'te oynadığı son 5 maçtan 4'ünü kazanan ve averajla 4. sıraya yerleşen Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin performansı Ada'ya damga vurdu. Turuncu-siyahlılar, Premier Lig'e yükselmeyi başarabilirse yaklaşık 300 milyon euroyu kasasına koyacak.

Haberin Devamı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City İngiltere'ye damga vuruyor. Championship'in 22. haftasında sahasında karşılaştığı West Bromwich'i tek golle mağlup eden Hull City, üst üste 3., son 5 maçında ise 4. galibiyetini aldı.

Bu galibiyetin ardından puanını 37'ye yükselten Hull City, aynı puandaki Ipswich Town'un averajla arkasında 4. sıraya yerleşti ve play-off potasında kendine yer buldu.

Kayserispor'un eski teknik direktörü Sergej Jakirovic'in çalıştırdığı Turuncu-siyahlılar, 26 Aralık'ta sonuncu sıradaki Sheffield Wednesday'e konuk olacak ve ligde ilk yarıyı tamamlayacak.

Gözden KaçmasınReal Madrid kazandı, Arda Güler eleştirilerin hedefi oldu: Sezon başındaki kıvılcım çoktan söndüReal Madrid kazandı, Arda Güler eleştirilerin hedefi oldu: 'Sezon başındaki kıvılcım çoktan söndü!'Haberi görüntüle

PREMIER LİG'E YÜKSELİRSE 300 MİLYON EUROYU KASASINA KOYACAK

Hull City, 2016-17 sezonunda veda ettiği Premier Lig'e yeniden yükselmesi halinde TV anlaşmaları ve sponsorluklar sayesinde yaklaşık 300 milyon euroyu kasasına koyacak.

Haberin Devamı

Acun Ilıcalının Hull Citysi, 300 milyon euroluk dev ödüle koşuyor

KULÜBÜ 20 MİLYON POUND KARŞILIĞINDA SATIN ALMIŞTI

Acun Ilıcalı, 2021 yılında satın aldığı Hull City için 20 milyon pound ödemişti.

TANIDIK İSİMLER VAR

Hull City kadrosunda daha önce Süper Lig'de boy göstermiş Amir Hadziahmetovic, John Lundstram, David Akintola ve Enis Destan gibi tanıdık isimler bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Premier Lig#Acun Ilıcalı#Hull City

BAKMADAN GEÇME!