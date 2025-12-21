Acun Ilıcalı'nın Hull City'si, 300 milyon euroluk dev ödüle koşuyor!

Haberin Devamı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City İngiltere'ye damga vuruyor. Championship'in 22. haftasında sahasında karşılaştığı West Bromwich'i tek golle mağlup eden Hull City, üst üste 3., son 5 maçında ise 4. galibiyetini aldı.

Bu galibiyetin ardından puanını 37'ye yükselten Hull City, aynı puandaki Ipswich Town'un averajla arkasında 4. sıraya yerleşti ve play-off potasında kendine yer buldu.

Kayserispor'un eski teknik direktörü Sergej Jakirovic'in çalıştırdığı Turuncu-siyahlılar, 26 Aralık'ta sonuncu sıradaki Sheffield Wednesday'e konuk olacak ve ligde ilk yarıyı tamamlayacak.

PREMIER LİG'E YÜKSELİRSE 300 MİLYON EUROYU KASASINA KOYACAK

Hull City, 2016-17 sezonunda veda ettiği Premier Lig'e yeniden yükselmesi halinde TV anlaşmaları ve sponsorluklar sayesinde yaklaşık 300 milyon euroyu kasasına koyacak.

KULÜBÜ 20 MİLYON POUND KARŞILIĞINDA SATIN ALMIŞTI

Acun Ilıcalı, 2021 yılında satın aldığı Hull City için 20 milyon pound ödemişti.

TANIDIK İSİMLER VAR

Hull City kadrosunda daha önce Süper Lig'de boy göstermiş Amir Hadziahmetovic, John Lundstram, David Akintola ve Enis Destan gibi tanıdık isimler bulunuyor.