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Acun Ilıcalı'nın gözdesine çılgın rakam! Premier Lig'e gidiyor

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#Transfer#Hull City#Jaden Philogene
Acun Ilıcalının gözdesine çılgın rakam Premier Lige gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 21:10

Premier Lig ekibi Aston Villa'nın Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de forma giyen eski futbolcusu Jaden Philogene'i transfer etmek üzere olduğu iddia edildi.

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship takımı Hull City'de forma giyen Jaden Philogene'in eski takımı Aston Villa'ya geri döneceği ileri sürüldü.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; 22 yaşındaki Philogene'in Aston Villa'ya transferi hafta başında resmileşecek.

Acun Ilıcalının gözdesine çılgın rakam Premier Lige gidiyor

Jaden Philogene

Premier Lig ekibinin Hull City'ye 13 milyon sterlin ve sonraki satıştan yüzde 30 pay vereceği belirtildi.

Philogene ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığı ve sağlık kontrollerinin ardından 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla resmi sözleşmenin imzalanacağı kaydedildi.

18 GOLE ETKİ ETTİ

Hull City formasıyla 32 maça çıkan Jaden Philogene, 12 gol atıp 6 asistlik katkı sağladı.

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#Transfer#Hull City#Jaden Philogene

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