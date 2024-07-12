Acun Ilıcalı'nın gözdesine çılgın rakam! Premier Lig'e gidiyor

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship takımı Hull City'de forma giyen Jaden Philogene'in eski takımı Aston Villa'ya geri döneceği ileri sürüldü.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; 22 yaşındaki Philogene'in Aston Villa'ya transferi hafta başında resmileşecek.
Jaden Philogene
Premier Lig ekibinin Hull City'ye 13 milyon sterlin ve sonraki satıştan yüzde 30 pay vereceği belirtildi.
Philogene ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığı ve sağlık kontrollerinin ardından 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla resmi sözleşmenin imzalanacağı kaydedildi.
18 GOLE ETKİ ETTİ
Hull City formasıyla 32 maça çıkan Jaden Philogene, 12 gol atıp 6 asistlik katkı sağladı.